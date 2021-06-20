“A Takımı” iş başında

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve “A Takımı” ismi verilen Büyükşehir Acil Tamir Takımı ekipleri, kırsal mahallelerde yıpranan yön ve trafik tabelalarını yeniliyor, tıkanan yol kenarlarında su kanallarının temizliğini gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde hizmet vermek üzere kurulan “Büyükşehir Acil Tamir Takımı” ekipleri, müdahale gereken zarar görmüş trafik ve yön tabelalarının onarımını gerçekleştiriyor, tıkanan su kanallarının temizlik çalışmalarını yapıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve “A Takımı” olarak adlandırılan ekipler, ihtiyaç duyulan mahallelere kısa sürede ulaşarak, sorunları daha hızlı çözüyor.

Ekipler, il genelindeki kırsal mahallelerde zamanla yıpranan veya magandalar tarafından kurşunlanan yön ve trafik levhalarını sürüş güvenliğini artırmak amacıyla yeniliyor, bakım ve onarımı gerçekleştiriyor. Yaz mevsimi dolayısıyla büyüyen ve tabelaların önünü kapatan otların temizliğini de yapan ekipler, ayrıca üzeri kapanan ve tıkanan yol kenarlarındaki su kanallarını temizleyerek, olası su taşkınlarının önüne geçiyor. A Takımı ekipler ayrıca, yollarda oluşan çukurları kapatarak, üzerlerini soğuk yama asfalt ile kapatıyor, Korona virüs önlemleri kapsamında ise camiler dezenfekte ediyor.

Kırsal mahallelerdeki sokak hayvanlarını da unutmayan ekipler, yiyecek bulmakta zorlanan köpeklere mama desteğinde bulunuyor. Ekipler, yanlarında getirdikleri mamalarla köpekleri kendi elleriyle besliyor. İzmit, Başiskele ve Kandıra’daki mahallelerde çalışmalarını sürdüren A Takımı ekipleri, önceden belirlenen çalışma programı kapsamında il genelindeki tüm mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla kurulan, alanında uzman ve tecrübeli 50 kişiden ve tam teşekküllü 28 araç ve iş makinesi ile 6 ekipmandan oluşan A Takımı, kırsal bölgeler başta olmak üzere, ilçelerdeki tüm mahallelerde muhtarlık hizmet binaları, mahalle konakları, cami, şadırvan, çeşme, su deposu, fırın ve mezarlık gibi ortak kullanım alanlarının bakım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

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