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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Veliahmet’te anket yenilenecek

İHA

İzmit Hacıhızır Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Başkan Büyükakın, Veliahmet Mahallesi'nde yapılan Kentsel Dönüşüm için yapılan anketin yenileceğini ifade etti.

Veliahmet’te anket yenilenecek

İzmit Hacıhızır Mahallesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Başkan Büyükakın, Veliahmet Mahallesi’nde yapılan Kentsel Dönüşüm için yapılan anketin yenileceğini ifade etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hacıhızır Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Hacıhızır Mahallesi’nin riskli alandan çıkma talebinde gerekenin yapıldığını, bu konuda hiçbir sorunun bulunmadığını, tüm konuları yakından takip ettiğini dile getiren Başkan Büyükakın, toplantıda Veliahmet Mahallesi sakinlerinin de Kentsel dönüşüm yapılması konusunda daha önce yapılan anketin hak sahipleriyle yeniden yapılması talebine de olumlu yanıt verdi.
Veliahmet mahallesinde Büyükşehir Belediyesinin görevlileri tarafından hak sahipleriyle yeniden bir anket yapılması talimatını da birliktelikte veren Başkan Büyükakın, “Diyormuşuz ki Hacıhızır Mahallesi’ne de gelip bir müjde verecekmişiz, kentsel dönüşüm yapacakmışız, burada ki komşularımızı kentsel dönüşüme ikna edecekmişiz. Bunların tamamı şehir efsanesi ve hiçbiri de doğru değildir. Bizim ağzımızdan duymadığınız hiçbir şeye itibar etmeyin. Öyle bir şey yok. Veliahmet Mahallesinde ki hak sahiplerimiz bu kentsel dönüşümün olmasını isterse onun için de gayret ederiz. Asla vatandaşımıza yanlış ve haksızlık anlamına gelecek bir şeyin içinde biz olmayız. Merak etmeyin. Çoğunluk ne isterse çoğunluğun dediğini yaparım. Çoğunluk istemezse istemeyenlerin dediğini yaparım. Sizin istemediğiniz, size rağmen olan bir şeyin içinde olmayız, arkasına düşmeyiz, destek de vermeyiz. Halkımızın yanınızda oluruz” dedi.
Hacıhızır Mahallesi’nde son duruma ilişkin bilgi de veren Büyükakın, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bizlere verdiği sözü tuttu” diyerek şunları söyledi: “Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza gittiler, Hacıhızır’ın riskli alandan çıkartılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesini çıkartılar. Ama sizin daha önce başlattığınız dava nedeniyle Danıştay tarafından iptal edildiği için yeni bir durum çıktı. Bu da sizleri endişelendirmesin. Bu noktada Hacıhızır Mahallesi ve Veliahmet Mahallesi’nde ki hak sahibi kardeşlerimiz devamlı iletişim halindeyiz. Gerekirse yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi noktasında bakanlığımız gerekeni yapacaktır” diye konuştu.

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