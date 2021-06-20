İzmit Belediyespor, Ukraynalı Viktoria Mircheva’yı transfer etti

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, Ukraynalı pivot Viktoria Mircheva’yı transfer etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Daha önce Nirra Fields, Gabriela Marginean, İdil Türk ve Megan Huff’u kadrosuna katan İzmit Belediyespor, Ukraynalı Viktoria Mircheva’yı da renklerine bağladı. İstanbul Üniversitesi, Samsun Canik Belediyespor, Beşiktaş ve Hatay Büyükşehir Belediyespor’da forma giyen 1.90 boyundaki 1987 doğumlu Viktoria Mircheva yeni sezonda İzmit Belediyespor forması giyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.