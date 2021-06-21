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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, hafif ticari aracın yol kenarında park halindeki TIR´a çarpması sonucu araç sürücüsü İlyas Karal (65) yaralandı.

Kaza gece saatlerinde İzmit Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak'ta meydana geldi. İlyas Karal yönetimindeki 34 ZS 1374 plakalı hafif ticari araç, yolun sol tarafında park halindeki 41 PD 618 plakalı TIR´ın dorsesine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkıştığı yerden çıkarılan İlyas Karal, ambulans ile ağır yaralı olarak İzmit Seka Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle sokak yaklaşık 1 saat boyunca araç trafiğine kapandı. Kullanılamaz hale gelen hafif ticari aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından yol tekrar araç geçişine açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-06-21 00:35:36



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