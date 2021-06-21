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Kocaelispor ve eski Kartepe eski Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, kansere yenik düştü

DHA

Kocaelispor ve eski Kartepe eski Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, kansere yenik düştü


Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)KOCAELİSPOR´un ve Kartepe eski Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez (56), uzun süredir tedavi gördüğü pankreas kanserine karşı verdiği mücadeleyi kaybederek hayatını kaybetti.
Kocaelispor´da ve Kartepe Belediyesi´nde bir önceki dönem başkanlık yapan Hüseyin Üzülmez, uzun süredir pankreas kanseri nedeniyle ile mücadele ediyordu. İstanbul´da özel bir hastanede tedavisi devam eden Üzülmez, bugün akşam saatlerinde fenalaştı ve doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. İki kız çocuğu babası olan Hüseyin Üzülmez´in cenazesi, yarın Kartepe Arslanbey Şefkatiye Camii´nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.
HÜSEYİN ÜZÜLMEZ KİMDİR?
Kartepe Arslanbey Mahallesi'nde 23 Aralık 1965 tarihinde doğan Hüseyin Üzülmez, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. 2009 ile 2014 yılları arasında İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı, 2014 ile 2019 yılları arasında Kartepe Belediye Başkanı ve Haziran 2019 ile Eylül 2020 yılında Kocaelispor Başkanı olarak görev yaptı. Hüseyin Üzülmez, 2020 yılında kendisine pankreas kanseri teşhisi konulmasının ardından Kocaelispor başkanlığı görevinden ayrılarak tedavisine yoğunlaştı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-06-21 01:12:11

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