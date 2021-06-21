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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükakın, “Eray ile gurur duyuyoruz”

İHA

Başkan Büyükakın, “Eray ile gurur duyuyoruz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, karate branşında olimpiyatlara katılma hakkı kazanan milli karatecisi Eray Şamdan’ı makamında konuk etti.
Fransa’nın Başkenti Paris’te yapılan Olimpiyat elemelerinde Tokyo 2021 vizesi alan ve Kocaeli tarihinde ilk defa karate branşında olimpiyatlara katılma hakkı kazanarak tarihe geçen Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, Kocaeli’nin gururu oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın da 7 kez Avrupa şampiyonu olan ve olimpiyat hayalini gerçekleştiren başarılı sporcuyu makamında ağırladı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül’le birlikte milli sporcu Eray Şamdan’ı konuk eden Başkan Büyükakın, 23 yaşındaki genç sporcuyu tebrik etti.
Kocaeli’yi spor kenti yapmak adına çalıştıklarını ifade eden ve milli sporcuyu başarısından dolayı kutlayan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’de bir ilki gerçekleştiren ve karate branşında ilimizden olimpiyatlara katılacak ilk sporcu olan Eray Şamdan kardeşimi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki olimpiyatlarda da aynı başarısını sürdürecek ve kentimize madalya ile dönecek. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Her zaman destekçisi ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler Kocaeli’nin bir spor kenti olması adına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni şampiyonların yetişmesi için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kendilerini kabul eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ederek, “Darıca’mızın ve ülkemizin gururu Eray Şamdan hak ettiği Olimpiyat vizesini alarak hepimizin göğsünü kabarttı. Darıca Belediyesi olarak her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki olimpiyatlarda da başarılı olacak ve ülkemize madalya ile dönecek. Biz de şimdiden ilk olimpiyat madalyasının Darıca’ya ve Kocaeli’ne geleceği günü iple çekiyoruz. Bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve ilçemize de birçok önemli spor yatırımı yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Darıca ve Kocaeli’nin milli gururu Eray Şamdan ise yeni hedefinin Olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi. Olimpiyatlara katılacağından dolayı çok heyecanlı ve gururlu olduğunu ifade eden Şamdan, kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek olimpiyat madalyasını Kocaeli’ne getirme sözü verdi. Oldukça samimi bir ortamda geçen ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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