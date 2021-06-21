Mermer blokların altında sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı Yüzlerce kiloluk mermer blokların altında kalarak yaralandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir atölyede üzerine devrilen mermer blokların arasında kalarak yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay Derince İbni Sina Mahallesi Zorlu Sokak üzerinde bulunan bir mermer atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atölyede çalışan Necmettin M. adlı işçi, çalışma sırasında üzerine devrilen mermer blokların arasında kaldı. Mermer blokları arasında sıkışarak yaralanan işçiyi gören çalışma arkadaşları, kendi çabalarıyla Necmettin M.’yi kurtaramayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu mermer blokları arasından çıkarılan yaralı işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralı işçi, Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

İki kolunda ve göğüs kafesinde kırıklar oluşan işçi hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

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