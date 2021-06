Geleceğin milli sporcularını yetiştirecek tesisin temeli atıldı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde temeli atılan Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda, geleceğin milli sporcularının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yaptığı görüşme sonrası protokolü imzalanan, 13 Mart tarihinde ihalesi gerçekleşen ve ilk kazması 21 Mart tarihinde vurulan Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun temel atma töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediyeler Birliği ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Temel atma töreninde dualar edildi, kurban kesildi.

Temeli atılan proje kapsamında bin 200 metre kare alan üzerine 315 metre karelik kapalı havuz yapılacak. 20 araç kapasiteli açık otoparkı ve sosyal alanları olacak olan yarı olimpik havuz, Güney Sokak üzerinde bulunan alan üzerine inşa edilecek.



“Yaşlılarımızı bile bu tesislerden istifade eden insanlar haline getirmemiz lazım”

Temel atma töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, gerçekleştirilen bu güzel hizmetin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Kıpır kıpır, çalışkan, bu hizmetleri ilçemize temini için yoğun gayreti olan Belediye Başkanımızı kalben tebrik ve teşekkür ediyorum. Hem merkezi hükümetimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, İl Müdürlüğümüzün, hem Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin hem de ilçe belediyemizin gayretleri ortada. Daha geçen sene burada Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yarı olimpik yüzme havuzunu birlikte açmıştık. Ama geçen 1 yıl pandemi dolayısıyla maalesef vatandaşlar evlerden çıkamadılar. Yeterince kullanamadık. Salih Gül Tesisleri’nde yine müdahalemiz devam ediyor, orada hizmetlerimiz yapılıyor. Birkaç gün evvel Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Kocaeli genelindeki tam 457 amatör spor kulübüne 3 milyon 200 bin liralık nakdi yardım desteğinde bulundu, büyük bir tören tertip edildi. Bu tesisleri yapmak kadar gençlerimiz başta olmak üzere, kadınlarımızı hatta yaşlılarımızı bu tesislerden istifade eden, spor yapan insanlar haline getirmemiz lazım. Hepimize bu görevler düşüyor” dedi.



“Kat ettiğimiz her mesafe geleceğimiz için büyük önem taşıyor”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise, her alanda attıkları önemli adımların yanında, gençler ile ilgili hususi bir gayret ortaya koyarak büyük hizmetleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Başkan Şayir, “Biliyoruz ki attığımız her adım, gerçekleştirdiğimiz her yatırım, yaptığımız her tesis, kat ettiğimiz her mesafe gençliğimiz, geleceğimiz için büyük önem taşıyor. Bunun farkında olmak, çalışmalarımızı yaparken motivasyonumuzu ve heyecanımızı kat kat arttırıyor. Bugün seçim beyannamemizdeki bir eseri halkımızın kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Onun için heyecanlıyız, sevinçliyiz ve mutluyuz. Bizler de verdiğimiz sözün gereği Dilovası aşkıyla geldiğimiz günden bu yana Ankara’nın yollarını, Bakanlıkların yollarını aşındırdık. Allah’a hamdolsun hiç boş dönmedik” diye konuştu.



“Dilovası’na yaklaşık 15 milyon gibi bir destek sağladılar”

Göreve geldikleri günden bu yana sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Dilovası’na çok büyük katkılar sağladığını vurgulayan Şayir, “Bugün temelini attığımız Tavşancıl Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun yapımı için yaklaşık 4 milyon lira, Emre Toprak Kapalı Halı Saha ve Spor Tesisleri için 2 milyon lira, Nihat Karataş Stadı’nın yenilenmesi için yaklaşık 2 buçuk milyon lira, Gençlik Merkezi’nin yapımı için 1 buçuk milyon lira, 5 ayrı noktaya yapılan Genç Kafe yapımı için yaklaşık 1 milyon lira ve yaz aylarında verilen portatif yüzme havuzu maliyetleriyle birlikte kısa zamanda Dilovası’na yaklaşık 15 milyon gibi bir destek sağladılar. 2022 yılında hizmete almayı planladığımız ve tamamlandığında gençlerimize ve spora büyük katkı sağlayacak olan bu muhteşem tesis ilçemize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Umut ediyorum ki yapılan bu yatırımlar ve hizmete alınan tesisler ile ilçemizde nice milli sporcular yetişecek. İnşallah Dilovası’nın bundan böyle sporla yükselen bir şehir olarak yurt genelinde de büyük ses getireceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.



“Kocaeli için büyük bir değer ifade ediyor”

Gebze Belediyeler Birliği ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de, ”Allah kazasız belasız bir şekilde bu yatırımı tamamlamayı ve nihayetinde de geleceğimiz olan, istikbalimiz olan gençlere faydalı olacak şekilde hizmete sokmayı nasip eder inşallah. Bu tesisin bugünkü aşamaya gelmesinde emeği, gayreti olan değerli Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ankara’yı su yolu yaptı. O anlamda sadece Gençlik ve Spor Bakanlığından sağlamış olduğu yatırımlar bile Türkiye ortalamasına vurulduğunda Kocaeli için büyük bir değer ifade ediyor” ifadelerini kullandı.

