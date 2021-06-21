Lütfü Türkkan´a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor (2)

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EŞYALAR KAMYONLARLA TAŞINIYOR

İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan´ın çiftliğinde, Dilovası Belediye ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından saat 14.30 sıralarında, tahliye işlemi başlatıldı. Çiftlik çalışanları, eşyaları belediyeye ait kamyonlara yükledi. Eşyalar, çiftlik yöneticilerinin yönlendirdikleri depolara götürülecek.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-06-21 15:02:38



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