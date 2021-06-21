Kocaelispor'un eski başkanı Hüseyin Üzülmez son yolculuğuna uğurlandı

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Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) TFF 1'inci Lig ekibi Kocaelispor ve Kartepe Belediyesi'nin eski başkanı Hüseyin Üzülmez (56), Kartepe ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Kocaelispor'da ve Kartepe Belediyesi'nde başkanlık yapan Hüseyin Üzülmez, pankreas kanseri nedeniyle dün akşam tedavi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede hayatını kaybetti. Kartepe Arslanbey Şefkatiye Camii´nde öğle vakti Üzülmez için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, eski milli futbolcu İbrahim Üzülmez, milletvekilleri, görevdeki ve eski belediye başkanları, siyasi parti il başkanları ile Hüseyin Üzülmez'in ailesi ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Hüseyin Üzülmez, Şefkatiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ailenin taziyeleri kabul etmesi

Cenaze namazından görüntüler

Tabutun omuzlarda taşınması

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DHA-Spor Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2021-06-21 15:37:57



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