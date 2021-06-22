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Kundaklanan iş makinaları alev alev yandı Park halindeki iş makinalarını ateşe verdiler 1.5 milyon TL değerindeki iş makineleri hurdaya döndü

İHA

Kundaklanan iş makinaları alev alev yandı Park halindeki iş makinalarını ateşe verdiler 1.5 milyon TL değerindeki iş makineleri hurdaya döndü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gece saatlerinde park halinde kundaklandığı iddia edilen 3 iş makinası, alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen araçlar kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Duraklı Mahallesi ile Kargalı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kargalı Mahallesi yol kenarında üç ayrı şahsa ait park halindeki 3 üç iş makinası, gece 03.30 sıralarında kundaklanarak ateşe verildi. Yanmaya başlayan ve zaman zaman patlamalar yaşanan iş makinalarının gürültüsünü duyarak dışarı çıkan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kısa sürede adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam ederken, yaklaşık 1.5 milyon TL değerindeki iş makinaları ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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