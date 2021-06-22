Görme engelliler için online satranç turnuvası düzenlenecek

Darıca Belediyesi, 26 Haziran3 Temmuz tarihleri arasında görme engelliler için ulusal online satranç turnuvası düzenleyecek.

Darıca Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi ile ortak düzenlenecek satranç turnuvası, cumartesi günü başlayacak ve 3 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. 25 Haziran Cuma gününe kadar başvuruların online olarak yapılacağı turnuvada, birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL ve dördüncüye de 500 TL ödül verileceği belirtildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayatın her alanında engelleri ortadan kaldırmak için çalıştıklarını ifade ederek, satranca ilgi duyan görme engellileri turnuvaya davet etti. Darıca Belediyesi olarak anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapacakları için mutlu olduğunu kaydeden Başkan Bıyık, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi’ne işbirlikleri ve destekleri için teşekkür etti.



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