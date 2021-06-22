(Düzeltme) Feci şekilde darp edilen İHA Muhabiri Uslu: "Yere yattım fakat tekmelemeye devam ettiler" "Kendilerine karşılık vermedim"

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takibi sırasında, Türkkan’ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu, "Yere yattım fakat tekmelemeye devam ettiler" dedi.

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