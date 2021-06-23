Vadi İzmit'te 9 daire için son gün bugün

Vadi İzmit Evleri’ndeki 9 dairenin ihalesinde başvurular bugün mesai bitiminde son bulacak.

Vadi İzmit Evleri’nde 9 dairenin yeni sahipleri 24 Haziran Perşembe günü belli olacak. İzmit Belediyesi tarafından inşa edilen Vadi İzmit Evleri’nin ihalesine katılmak isteyen vatandaşlar bugün saat 16.00’a kadar başvurularını yapabilecek. Yenidoğan Fatih Mahallesi’nde bulunan Vadi İzmit Evleri’nde daire sahip olmak isteyenler, bugün saat 16.00’a kadar evraklarını posta yoluyla ya da İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne elden teslim edebilecek. İzmit Belediyesi 9 dairenin satış ihalesini ise 24 Haziran Perşembe günü Belsa Plaza A Blok 9. kat toplantı salonunda yapacak. 64 metrekare ile 158 metrekare arasında değişen daireler, 306 bin 667 TL ile 1 milyon 181 bin TL arasında değişen muhammen bedelle satışa sunulacak.



Sosyal yaşam alanları

Vadi İzmit Evleri’nde market, spor kompleksi, kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, hamam, fitness, restaurant, açık ve kapalı otopark ve 462 metrekarelik aqua park bulunuyor.



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