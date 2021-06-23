KO-MEK Kur’an-ı Kerim yaz okulu kayıtları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), 28 Haziran30 Temmuz tarihlerinde 712 yaş arasındaki çocuklara ve 1318 yaş arasındaki gençlere Kur’anı Kerim Okuma Kursu açıyor.

Okulların tatil olmasıyla birlikte yaz tatilini faydalı geçirmek isteyen çocuklar ve gençler, Kuranı Kerim öğrenmek için bu yaz da KOMEK’i tercih ediyor. 718 yaş arası tüm çocuk ve yetişkinlerin yararlanabileceği bu eğitimler sıfırdan Elifba ile başlayarak kendini daha fazla geliştirmek ve hatasız okumak isteyenler için de Tecvidli okuma şeklinde gerçekleştirilecek. Kurs, 28 Haziran30 Temmuz tarihleri arasında hafta içi 5 gün sürecek.

Bu yaz 712 yaş arası kursiyerler isterler ise Kuran’ı Kerim yaz kurslarına anneleri ile katılarak birlikte öğrenebilecekler. Anne çocuk el ele Kuran’ı Kerim öğreneceği kurslara başvurular ise şimdiden başladı. Kuranı Kerim Yaz Okulu, 12 ilçedeki kurs merkezlerinde verilecek. Kursiyer sayısı pandemi nedeniyle sınıf büyüklüğüne göre ayarlanacak. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

Kur’anı Kerim Yaz Okulu’ndan yararlanmak isteyen gençler için başvuru süresi başladı. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının internet sitesinden online yapılacak.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.