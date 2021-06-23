Çocukların yaşam kalitesi bu terapi ile artıyor

Görme, işitme, koku ve dokunma duyusuna yönelik uyarıcı materyallerle 40’dan fazla ülkede uygulanan snoezelen therapy, davranış problemleri, bilişsel bozukluklar, psikolojik problemler gibi bir çok problemin aşılmasına yardımcı olarak yaşam kalitesini yükseltiyor.

Davranış problemleri, bilişsel bozukluklar, psikolojik problemler, stres ve kaygı gibi insan hayatını olumsuz yönde etkileyen sorunlara karşı geliştirilen çoklu duyusal ortam (Snoezelen Therapy), stres ve kaygının azalması, çocuğun gelişim evrelerinin desteklenmesi, davranış problemlerinin azalmasını sağlıyor. 40 ‘tan fazla ülkede kullanılan terapi yöntemi, görme, işitme, koku ve dokunma duyusuna yönelik uyarıcı materyallerle uygulanıyor. Hoş çevre, yatıştırıcı sesler, büyüleyici aromalar, dokunsal deneyimler, masaj ve titreşim, vibrosonik hisler ve yumuşak hareketlerle rahat bir atmosfer oluşturularak, stres ve kaygının azalması, gelişim evrelerin desteklenmesi, davranış problemlerinin azalmasında büyük katkı sağlıyor. Terapi yöntemi ile ilgili bilgi veren Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nden Fizyoterapist Cansel Özbek, yöntemin dünyada binlerce insanın problemlerini aşmasına katkı sağladığını ifade etti.



“Yıldan yıla inanılmaz bir büyüme yaşıyor”

Yöntemin hızla yayıldığını ve Türkiye’de de kullanılmaya başlandığını kaydeden Özbek, “Snoezelen, yıldan yıla inanılmaz bir büyüme yaşamıştır ve dünya çapında 40'tan fazla ülkede bulunmaktadır. Özellikle görme, işitme, koku ve dokunma duyusuna yönelik uyarıcı materyallerle stres ve kaygının azalması, çocuğun gelişim evrelerinin desteklenmesi, davranış problemlerinin azalmasını hedefler. Snoezelen çok duyusal ortamlar, hoş çevre, yatıştırıcı sesler, büyüleyici aromalar, dokunsal deneyimler, masaj ve titreşim, vibrosonik hisler ve yumuşak hareketlerle rahat bir atmosfer sunar. İlginç ışık efektleri ve rahat oturma, hastanızın hisleri seçerek kendi kendini düzenlemesine izin verir. Ayrıca, Snoezelen ortamı etkileşim ve katılım için fırsatlar sağlar” dedi.



“Çocuğun gelişim sürecinin hızlandığı gözlemlenmektedir”

Yöntemin çocukların gelişimi üzerinde de olumlu yönde büyük etkisinin olduğunu belirten Fizyoterapist Cansel Özbek, “Snoezelen, öğrenmeye veya gelişime yardımcı olabilir, heyecanlı bir kişiyi rahatlatmaya yardımcı olabilir veya duyusal işleme bozuklukları olan birinin uyanıklık düzeylerini uyarabilir ve yükseltebilir. Dünya çapında binlerce insanın yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı oluyor. Snoezelen therapy otizm, özel öğrenme güçlüğü, davranış problemleri, bilişsel bozukluklar, psikolojik problemler, beyin hasarı, nörolojik hastalıklar, az gören ve işiten kişilerde uygulanmaktadır. Snoezelen therapy ile çocuklarda dikkat ve odaklanmanın arttığı, davranış problemlerinin azaldığı, etkileşim süresinin uzadığı, çocuğun gelişim sürecinin hızlandığı gözlemlenmektedir. Kurumumuzda uyguladığımız at terapisi, tomatis gibi eğitimlerin yanı sıra artık Snoezelen Therapy de uygulamaktayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.