Şiddetli rüzgar pazarcıların tentelerini uçurdu (2)

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AĞAÇ DEVRİLDİ

İzmit'te etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kent merkezindeki Yeni Cuma çay bahçesinde bulunan bir ağaç devrildi. Kökünün çürüdüğü görülen ağaç tentenin üzerine devrilirken, şans eseri yaralanan olmadı. Belediye ekipleri devrilen ağacı keserek kaldırdı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-06-23 15:53:03



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