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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılırdaroğlu, balıkçılar ile deniz salyası sorununu konuştu

İHA

Kılırdaroğlu, balıkçılar ile deniz salyası sorununu konuştu

Kocaeli’de muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vapurda balıkçıların deniz salyası ile ilgili sorunlarını dinledi.
Bir dizi ziyaret ve inceleme yapmak için Kocaeli’ne gelen Kılıçdaroğlu, Hereke’den Karamürsel’e vapur ile geçti. Bu esnada balıkçılar tarafından balık ekmek ikram edildi. Daha sonra balıkçılar Kılıçdaroğlu’na deniz salyası (müsilaj) ile ilgili sorunlarını dile getirdi. Bu konuda açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İnsanın oluşturduğu kirliliğin denize derin deşarj yapılmaması lazım. Biyolojik, kimyasal arıtmanın yapılması ve buradan arıtılan suyun çevrede kullanılması lazım. Eğer siz derin deşarj yapıp bu suyu denizin derinliklerine veriyorsanız oksijen, canlılık, doğayı mahvediyorsunuz, denizleri mahvediyorsunuz, balık türleri mahvoluyor ve balıkçılığı da yok ediyorsunuz. Bunun için de önlem alınması lazım. Bu bir siyasi parti meselesi değildir. Bu bir Türkiye meselesi. Bir araya gelip bu sorunun çözülmesi lazım. Balıkçı arkadaşlarımız 'kamuda muhatap olacağımız bir birim olması lazım' diyor. Bunun adı da Denizcilik Bakanlığı ve 'Bir denizcilik bakanlığı olsun, derdimizi dinlesin eğer varsa denizde bir sorun en azından sorunu çözecek muhatap bir bakanlık kuralım' diyorlar. Biz de onlara destek veriyoruz" dedi.
Arıtılan suyun temizlik işleri ve ağaçların sulanmasında kullanılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Marmara Denizi'nin kurtarılmasıyla ilgili hazırlanacak her eylem planının özünde biyolojik arıtma, kimyasal arıtma var mı yok mu? Biyolojik ve kimyasal arıtma yapılır elde edilen su doğada kullanılırsa temizlik işleri, kaldırım temizleme, ağaç sulamada ben anlarım ki o komisyon görevini yapmıştır. Ama öyle bir şey yok. Usulen arıtma yapıyoruz, diye derin deşarjla denize veriliyorsa denizi kirletiyorlar. Bu doğru değil. Kimyasal arıtma, biyolojik arıtma biri evsel diğeri sanayi atıkları içindir. Evsel atıkları arındırmak kolay ama diğeri için kimyasal arıtma yapmak lazım" diye konuştu.
Son olarak kaptan köşkünü ziyaret eden Kılıçdaroğlu, kaptan ile sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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