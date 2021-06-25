

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde park halindeyken freninin boşalması sonucu hareket eden TIR, yol kenarındaki 6 otomobile çarpıp, 4 elektrik direğini devirdi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi´nde gece saatlerinde park halindeki 41 R 3603 plakalı konteyner yüklü TIR, freninin boşalması sonucu hareket etti. Hızla ilerleyen TIR, yol kenarındaki 6 otomobil ile 4 elektrik direği, 3 çöp konteyneri, trafik ve uyarı levhaları, bir dinlenme tesisinin kameriyesi ile direğe çarptıktan sonra durdu. İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler, elektriği kesti.

Polis, telefonu kapalı olduğu için olay anında TIR şoförüne ulaşamadı. Bir görgü tanığı, şoförün bir ara sokağa girdiğini, 10 dakika sonra da TIR´ın hareket ettiğini söyledi. Kaza anında yolun boş olduğu görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT

2021-06-25 10:55:04



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