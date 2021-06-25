Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Freni boşalan TIR, park halindeki 6 otomobil ile elektrik direklerine çarptı

DHA

Freni boşalan TIR, park halindeki 6 otomobil ile elektrik direklerine çarptı


Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde park halindeyken freninin boşalması sonucu hareket eden TIR, yol kenarındaki 6 otomobile çarpıp, 4 elektrik direğini devirdi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.
Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Gençlik Caddesi´nde gece saatlerinde park halindeki 41 R 3603 plakalı konteyner yüklü TIR, freninin boşalması sonucu hareket etti. Hızla ilerleyen TIR, yol kenarındaki 6 otomobil ile 4 elektrik direği, 3 çöp konteyneri, trafik ve uyarı levhaları, bir dinlenme tesisinin kameriyesi ile direğe çarptıktan sonra durdu. İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler, elektriği kesti.
Polis, telefonu kapalı olduğu için olay anında TIR şoförüne ulaşamadı. Bir görgü tanığı, şoförün bir ara sokağa girdiğini, 10 dakika sonra da TIR´ın hareket ettiğini söyledi. Kaza anında yolun boş olduğu görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2021-06-25 10:55:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kartepe'nin araç filosu güçleniyor
YEREL HABERLER Kartepe'nin araç filosu güçleniyor
Çocukları tarihi yolculuğa çıkaracak kitap tanıtıldı Müzeleri anlatan kitapla tarihe yolculuk
YEREL HABERLER Çocukları tarihi yolculuğa çıkaracak kitap ...
Deniz tutkunları Kurtuluş’un 100’üncü yılında yelken açacak
YEREL HABERLER Deniz tutkunları Kurtuluş’un 100’üncü yılında yelken ...
Park halindeyken freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi
YEREL HABERLER Park halindeyken freni boşalan tır ortalığı savaş ...
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı
YEREL HABERLER Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı
Saldırıya uğrayan İHA muhabiri Akşener’i yalanladı İHA muhabiri Uslu: “Lütfü Bey tarafından ne ben arandım, ne de babam arandı”
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan İHA muhabiri Akşener’i ...
Film gibi tatbikat nefesleri kesti Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı Tatbikatta canla başla mücadele ettiler
YEREL HABERLER Film gibi tatbikat nefesleri kesti Deprem tatbikatı ...
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap ...
Kılırdaroğlu, balıkçılar ile deniz salyası sorununu konuştu
YEREL HABERLER Kılırdaroğlu, balıkçılar ile deniz salyası sorununu ...
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap ...
Esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla vapurda balık ekmek yedi
YEREL HABERLER Esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla ...
Derince’de çocuklar için 3 spor alanı daha
YEREL HABERLER Derince’de çocuklar için 3 spor alanı daha
Başiskele Belediyesi’nden vatandaşlara kolaylık
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi’nden vatandaşlara kolaylık
Darıca’da sınav öncesi okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Darıca’da sınav öncesi okullar dezenfekte edildi
Müşteri gibi gelip sadaka kutusunu böyle çaldılar Yetimlerin rızkını çalan gençlerin davranışı işletmeciye pes dedirtti
YEREL HABERLER Müşteri gibi gelip sadaka kutusunu böyle ...
Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler sürüyor
YEREL HABERLER Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda eğitimler sürüyor
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Kırıkkale’de Makine Kimya Endüstrisi’ni satmanın hukuki altyapısını oluşturuyorlar” “Ben gençliğimde Kocaeli’den denize giriyordum, buyurun şimdi kim denize girecek” “10 milyon işsizimiz var” “En büyük değişimi yaşayan Cumhuriyet Halk Partisidir”
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Kırıkkale’de Makine ...
Kocaeli itfaiyesi araç parkuru güçleniyor
YEREL HABERLER Kocaeli itfaiyesi araç parkuru güçleniyor
TEM Otoyolu’nda ters yönde hızla ilerleyen otomobil tehlike saçtı Görenleri şaşırtan sürücü uyarılara aldırmadan hızla ilerledi
YEREL HABERLER TEM Otoyolu’nda ters yönde hızla ilerleyen otomobil ...
Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar pes dedirtti 4 kişi muhabiri darp etti İYİ Parti yöneticisi saldırıya destek verdi "Yapanların ellerine sağlık" diyerek şiddeti desteklediler
YEREL HABERLER Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar ...
13 yaşındaki Barış'a Haluk Levent sürprizi
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Barış'a Haluk Levent sürprizi
Derince Belediyespor stadı yenileniyor
YEREL HABERLER Derince Belediyespor stadı yenileniyor
İzmit Belediyesi personelleri aşılarını oldu
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi personelleri aşılarını oldu