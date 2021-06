Kömür tozu ilçenin üzerine çöktü

Dinçer AKBİRCihan TEKER/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Dilovası'ndaki Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nde depolanan kömürlerin tozu, rüzgarla toz bulutu gibi ilçenin üzerini kapladı. Kömür tozunun ilçenin kabusu haline geldiğini söyleyenler, kaldırılacağı bildirilen Kömürcüler OSB'nin bir an önce belirtilen yere alınmasını istedi.

Dilovası'ndaki Kömürcüler OSB'de depolanan kömürlerin tozları, rüzgarın etkisiyle havaya dağılırken, bölge halkının sağlığını da etkiliyor. İlçenin üzerini kaplayan toz bulutunu cep telefonlarının kamerasıyla görüntüleyenler, daha önce yetkililerce bölgeden kaldırılacağı bildirilen Kömürcüler OSB'nin bir an önce taşınmasını istediklerini söyledi. Evlerinin bahçesinde oturamadıklarını, pencerelerini açamadıklarını söyleyen bölge halkı, sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. Kömürcüler OSB'nin hava sirkülasyonuna açık yerde olduğunu belirtenler, her rüzgarda aynı sorunu yaşadıklarını ayrıca yağmurda tozların dere sularına karışarak, kirliliğe yol açtığını söyledi.

Bölgede berberlik yapan Ferhat Ermiş, "Ben yaklaşık 30 yıldır Dilovası'nda ikamet ediyorum. Kömürcülerin olduğu mahallede oturuyorum. 3 çocuğum var. Onlar astım hastası, eşim astım hastası. Eşim benimle evlendikten sonra astım oluştu. Bahçemiz var. Orada eskiden kahvaltı yapıyorduk, yemek yiyorduk. Şu an yapamıyoruz. Biz bunu CİMER'e bildirdik. Yetkililer geldi, ölçüm yaptılar. Mahallede kömür tozundan yaşayamıyoruz çünkü bahçede otururken rüzgar çıktığı zaman durulmuyor" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Dinçer AKBİR-Cihan TEKER

