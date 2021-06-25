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Turizm master planı, atılacak adımlarda yol haritasını belirleyecek Sanayi kentinin turizm çalışmalarına yön verecek şura başladı 7 ana başlıkta süren şura ile turizmden alınan payı arttıracak adımlar belirlenecek

İHA

Turizm master planı, atılacak adımlarda yol haritasını belirleyecek Sanayi kentinin turizm çalışmalarına yön verecek şura başladı 7 ana başlıkta süren şura ile turizmden alınan payı arttıracak adımlar belirlenecek

Kocaeli'de doğadan gastronomiye kadar pek çok konunun ele alınacağı Turizm Şurası ve Çalıştayı, geniş katılımla başladı.
Kocaeli’nin turizmdeki payını arttırma stratejilerine yön verecek Kocaeli Turizm Şurası ve Çalıştayı başladı. Çalıştayda hedef, strateji ve uygulama araçları ile Kocaeli marka kimliğinin çerçevesi belirlenerek kentin turizmi canlandırılması hedefleniyor. Şura Kent Merkezi öncülüğünde yapılan çalıştaya Kocaeli Valiliği, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kocaeli Kent Konseyi, üniversiteler ve odalar destek veriyor. Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen şuranın ana başlıkları arasında doğa ve eko turizm çalışma masası, kültür, tarih, inanç turizmi çalışma masası, spor ve kış turizmi çalışma masası, sağlık turizmi çalışma masası, sanayi, iş, kongre, fuar turizmi ve endüstriyel turizm çalışma masası, gastronomi ve yöresel değerler çalışma masası, deniz turizmi çalışma masası yer alıyor.

Turizm master planı atılacak adımlarda yol haritasını belirleyecek
Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen şuraya Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın, I Mean İt Ajans Başkanı Emrah Yücel, I Mean İt Ajans Türkiye Direktörü Nazlı Kayı, odalar ve üniverstelerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Başkan Tahir Büyükakın yapılan çalışmaların ilerleyen dönemlerdeki çalışmalara ışık tutacağını ifade ederek, “Ne yapmaya çalıştığımız aslında belli. Bir turizm master planı hazırlıyoruz. Bu turizm master planı bizim bundan sonra yapacağımız yatırımlarda, atacağımız adımlarda yol haritamızı belirleyecek. Kocaeli’de turizm mi? olur diyenler çıkacaktır. Kocaeli’nin yüzde 50’si orman, yüzde 29’u tarımsal arazi, bizim sadece yüzde 1,5’lik yüz ölçümü sanayi. Bizim iki ayağımız denizde. Bir zirvemiz var. Doğa parkurlarımız, karavan parkımız var Ormanya'da. Gebze herkesin gözünde bir sanayi ilçesi, ama Gebze’de Ballıkayalar var. Fatih’in otağı, Anibal’ın mezarı var. Ben deniz kenarında oturduğumda İzmit Körfezi’nde yelken ve kürek yarışları, Kandıra sahillerinde sörf yarışları, doğa sporları için uygun alanlar görüyorum. Geleceğimiz turizm. Kocaeli’nin geleceğini yeniden hayal etmenizi istiyorum. Kentin tüm paydaşları burada. En doğru fikir önerilerinizi, gelecek nesilleri düşüneceğiniz fikirleri bekliyoruz. Buradan çok güzel fikirler çıkacağını inanıyorum" dedi.
Öğleden sonra gerçekleştirilen programda çalıştaylar ile Turizm Şurası devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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