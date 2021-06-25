Bilgi yarışmasında çevre kirliliğine dikkat çekilecek

İzmit Belediyesi, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve geri dönüşüm farkındalığını arttırmak amacıyla mobil uygulama üzerinden çevre konulu bilgi yarışması düzenleniyor.

İzmit Belediyesi, atık toplama noktalarının gösterildiği ve geri dönüşüm konusunda eğitici bilgilerin yer aldığı İzmit Çınar Atık Mobil Uygulaması üzerinden bilgi yarışması düzenliyor. Kocaeli’deki 915 yaş arası tüm öğrencilerin katılabileceği bilgi yarışması 16 Temmuz’a kadar devam edecek.

20 sorunun yer aldığı yarışmada 250 saniye içerisinde öğrenciler sorulara cevap verecek. Çevre ve geri dönüşümün yanında İzmit ile ilgili soruların da yer aldığı yarışmada dereceye giren öğrencilere İzmit Belediyesi tarafından hediyeler verilecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, cep telefonu veya tabletlerine indirdikleri İzmit Çınar Atık Mobil Uygulaması üzerinden yarışmaya katılabilecek.

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