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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YKS'ye girecek öğrencilere moral yemeği

İHA

YKS'ye girecek öğrencilere moral yemeği

Darıca Belediyesi, hafta sonu gerçekleşecek olan YKS öncesi, öğrenciler için moral yemeği düzenledi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da yemeğe katılarak öğrencilere sınav öncesi başarılar diledi.
Darıca Belediyesi’nin düzenlediği ücretsiz üniversite hazırlık kurslarında eğitim gören öğrenciler, sınav öncesi stres atmak için yemekte bir araya geldi. Darıca Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilerle sohbet edip başarılar diledi. Sancaktepe sosyal tesislerinde düzenlenen etkinliğe üniversite hazırlık kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen yemek programı sırasında öğrencilerle sohbet eden Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Öğrenciler de sınav öncesi kendilerini güzel bir ortamda ağırlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek eğlenceli vakit geçirdiklerini belirtti.
Yemek programını üniversite sınavı öncesi öğrencilere moral vermek ve stresten uzaklaştırmak amacıyla düzenlediklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilere, üniversite sınavı öncesi moral yemeği düzenledik. Belediye olarak anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilere ve eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah hepinizden güzel haberler bekliyorum. Allah gönlünüze göre versin. Emeği geçen öğretmenlerine ve ailelerine de teşekkür ediyorum" dedi.

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