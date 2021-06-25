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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Damlar Vadisi Millet Bahçesi ilçeye kazandırılıyor

İHA

Damlar Vadisi Millet Bahçesi ilçeye kazandırılıyor

Başiskele Belediyesi, Damlar Vadisi Millet Bahçesi’ni ilçeye kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Damlar Vadisi Millet Bahçesi’nde çalışmalar sürerken Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü de çalışmaları yakından takip ediyor. Başiskele Belediyesi’nin yaptığı Damlar Vadisi Millet Bahçesi’nde yürüyüş yolları yapılmaya başlandı. Damlar Mahallesi Kocaorman Caddesi boyunca uzanan toplamda 150 bin metrekarelik alan Damlar Vadisi Millet Bahçesi olarak vatandaşın hizmetine sunulacak. İlçenin yeni millet bahçesinde yaklaşık 600 metre bisiklet parkuru, yaklaşık 2 bin 500 metre yürüyüş parkuru, 162 metrekare kum zemin üzeri voleybol sahası, 434 metrekare kum zemin üzerine çocuk macera parkuru, iki kuleli oyun grubu, üçlü salıncak, tahterevalli, doğaya uygun kent mobilyaları, piknik masaları, barbeküler, banklar, kütük masaoturak takımları, çeşmeler, ahşap kuş yuvaları ve tuvaletler olacak.
İnşa esnasında hiçbir canlıya zarar verilmeyeceğinin altını çizen Başkan Özlü, “Mavi yeşil güzel Başiskele'mizin zümrüt yeşili doğal güzelliklerini muhafaza edecek projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Belediyemizin kendi imkanlarıyla yaptığı Döngel Vadisi Millet Bahçemiz vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni topladı. Doğaya saygılı hizmet anlayışımızla hiçbir ağaca ve canlıya zarar vermeden ikinci millet bahçemiz için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. En kısa zamanda hemşehrilerimizin huzurla ve güvenle dinlenebileceği bir doğal yaşam alanını ilçemize kazandırarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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