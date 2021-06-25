3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve babasından ilginç savunma 'Tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanan baba: "Tercümanlar benim ifademi farklı tercüme etmiş" "Kanımızdan birini kaybettik ve tutuklandık. Siwar en değerlimiz ve en sevdiğim çocuğumdu"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve babasından ilginç savunma 'Tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanan baba: "Tercümanlar benim ifademi farklı tercüme etmiş" "Kanımızdan birini kaybettik ve tutuklandık. Siwar en değerlimiz ve en sevdiğim çocuğumdu"

İHA

3. kattan atlayarak ölen genç kızın ağabeyi ve babasından ilginç savunma 'Tasarlayarak öldürme' suçundan yargılanan baba: "Tercümanlar benim ifademi farklı tercüme etmiş" "Kanımızdan birini kaybettik ve tutuklandık. Siwar en değerlimiz ve en sevdiğim çocuğumdu"

Kocaeli'de İsrail'e gitmek istemeyen Siwar Keblawi'nin (20) 3. kattan atlayıp, ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle yargılanan baba ve ağabey yeniden hakim karşısına çıktı. Baba, tercümanların ifadelerini yanlış tercüme ettiğini, ağabey ise kardeşinin görme engelli ve olay gecesi sarhoş olduğunu ileri sürdü.
Olay, 5 Şubat 2019 tarihinde İzmit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ihbarla bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, SiwarKeblawi(20) isimli genç kızın 3. kattan düştüğünü ve öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri genç kızın cesedinin düştüğü yerden babası Z.K. ve ağabeyi Y.K. tarafından eve taşındığını belirledi. Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri, genç kızın odasının kapısının kırık, boğazında ise morlukların olduğunu tespit etti. Ekipler, SiwarKeblawi’nin babası Z.K. ve ağabeyi Y.K.'yi gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadeleri alınan baba ve oğul, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından yargılanan Z.K. ve oğlu Y.K'nin yargılanmalarına devam edildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, baba Z.K., ağabey Y.K., taraf avukatları ile tercüman katıldı.

"Tercümanlar benim ifademi farklı tercüme etmiş"
Savunmasında, konuşmasının Arapça'da farklılık gösterdiğini söyleyen genç kızın babası Z.K., "Ben bu şiveyi polis merkezinde de kullandım. Tercümanlar benim ifademi farklı tercüme etmiş. Kızını kaybeden bir baba olarak 2 yıl 4 aydır hapisteyiz. Kanımızdan birini kaybettik ve tutuklandık. Bunun mağduriyetini yaşıyoruz. Benim ve oğlumun böyle bir suç işlediği ile ilgili bir delil yoktur. Siwar benim en küçük kızımdı. En değerlimiz ve en sevdiğim çocuğumdu. Ne istediyse ona temin ediyorduk. Kızım Türkiye'ye kendi isteği ile gelmiştir. Eğitim ve nişanlanma konusunda bir zorlama söz konusu değildir. O kendi hür iradesi ile hareket ediyordu. Nişanlılığın devamı konusunda kendisi istemiştir. Savcının bizi suçlaması bir fikirdir ancak bu yanlıştır çünkü herhangi bir delil yoktur. Hala tutukluyuz ve hiçbir gelişme yok. Adaletin sağlanmasını istiyorum. Burada adalet sağlanmazsa Allah'tan adaletin sağlanmasını bekleyeceğim. Yarım saat yapılan soruşturmada yüzünden 2 yıl 4 aydır tutukluyuz. Biraz Türkçe öğrendikten sonra yanlış anlaşıldığımı fark ettim. Oğlum, kızımın sağlık sorunları yüzünden Türkiye'ye geldi. Olayın böyle olacağını tahmin etmezdik. Yabancı yerdeyiz kimse bize yardımcı olmadı. Bize kimse yardımcı olamadığı için oğlumla görevleri paylaştık. O akrabalara haber vermeye gitti ben ise kızımın yanında kaldım. Durumunun ne olacağını bekledim" dedi.

"Biz bir aileyiz"
Savunmasını Türkçe yapan sanık ağabey Y.K. ise tercümanlar eşliğinde alınan ifadelerinde yanlış anlaşılmaların olduğunu belirterek, delil olmadığı için suçlandıklarını ileri sürdü. 'Biz bir aileyiz' diyen Y.K., "İddia makamının yazdığı şeyler adaletten uzak. Mahkemenizden adalet bekliyoruz. Bilirkişi raporu ve tutanaklarda eksikler vardır. Kardeşimin resmi nişanlılığı olaydan 2.5 yıl önce olmuştur. Sonraki nişanlılığı ise sevgili gibi olmuştur. Biz kendisini zarar vermek isteseydik bunun için en müsait yer Filistin'di. Siwar'ın ablası olan Sara nişanı atmıştır, biz kendisine herhangi bir zarar vermedik, kültürümüzde böyle bir zarar verme yok" diye konuştu.

"Sarhoştu"
Kız kardeşinin görme engelli olduğunu iddia eden Y.K., şu ifadeleri kullandı:
"Biz salondayken o odasına çıkmış. Sarhoş olduğundan dolayı balkona kusmak için çıktığını düşünüyorum. Balkondaki korkuluk yüksek olmayan ve kış olduğu için ıslaktı, saatte geceydi. Biz peşine gittik kendisine seslendik, onu kurtarmak için kapıyı kırdık ve kendisini ne odada, ne balkonda gördük. Bundan önce kendisi salondaydı, babam önde ben arkada yanına yaklaştığımızda 'ben tedavi olmak istemiyorum' dedi. Benim amacım Siwar'ı İsrail'e götürüp tedavi ettirmekti. Biz balkona yaklaştığımızda kızın aşağıda bağırdığını duyduk. Kardeşim gördüğümüzde konuşuyordu ancak kalkamıyordu. Kardeşim nişan atmadan 2.5 yıl öncesinde intihara da kalkışmıştı. Ben ve babam o gün kendisine temas etmedik, tutsak kaçamazdı. Biz, babam ile eve gelip 5 kapı açıp 2 dakika içerisinde Siwar'ı öldürmemiz mümkün değildir. Biz sağlık numaralarını ve Türkçe konuşmayı da bilmediğimiz için arayamadık. Suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi isterim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, telefon kayıtlarının incelenmesi üzerine duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Ödüllü Aklınla 1000 Yaşa’ yarışmasında final heyecanı
YEREL HABERLER ‘Ödüllü Aklınla 1000 Yaşa’ yarışmasında final ...
Damlar Vadisi Millet Bahçesi ilçeye kazandırılıyor
YEREL HABERLER Damlar Vadisi Millet Bahçesi ilçeye kazandırılıyor
Darıca'da müsilaja rağmen denize girdiler
YEREL HABERLER Darıca'da müsilaja rağmen denize girdiler
YKS'ye girecek öğrencilere moral yemeği
YEREL HABERLER YKS'ye girecek öğrencilere moral yemeği
Bilgi yarışmasında çevre kirliliğine dikkat çekilecek
YEREL HABERLER Bilgi yarışmasında çevre kirliliğine dikkat çekilecek
Turizm master planı, atılacak adımlarda yol haritasını belirleyecek Sanayi kentinin turizm çalışmalarına yön verecek şura başladı 7 ana başlıkta süren şura ile turizmden alınan payı arttıracak adımlar belirlenecek
YEREL HABERLER Turizm master planı, atılacak adımlarda yol ...
Park halindeyken freni boşalan tır 6 aracı böyle biçti
YEREL HABERLER Park halindeyken freni boşalan tır 6 aracı böyle ...
Onun acısı 21 yıldır dinmiyor Felaketin yaraları sarıldı ama Bayram amcanın acısı sürüyor Depremde oğlunu ve torunlarını kaybeden 84 yaşındaki Bayram Sekmez: "Rüyamda herkesi görüyorum ama oğlumu göremiyorum" "21 yıl önce öldüler ama bizim acımız bitmiyor"
YEREL HABERLER Onun acısı 21 yıldır dinmiyor Felaketin yaraları ...
Kömür tozu ilçenin üzerine çöktü
YEREL HABERLER Kömür tozu ilçenin üzerine çöktü
Kültürel mirasın korunmasının önemi çocuklara anlatılacak
YEREL HABERLER Kültürel mirasın korunmasının önemi çocuklara ...
Freni boşalan TIR, park halindeki 6 otomobil ile elektrik direklerine çarptı
YEREL HABERLER Freni boşalan TIR, park halindeki 6 otomobil ile ...
Kartepe'nin araç filosu güçleniyor
YEREL HABERLER Kartepe'nin araç filosu güçleniyor
Çocukları tarihi yolculuğa çıkaracak kitap tanıtıldı Müzeleri anlatan kitapla tarihe yolculuk
YEREL HABERLER Çocukları tarihi yolculuğa çıkaracak kitap ...
Deniz tutkunları Kurtuluş’un 100’üncü yılında yelken açacak
YEREL HABERLER Deniz tutkunları Kurtuluş’un 100’üncü yılında yelken ...
Park halindeyken freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi
YEREL HABERLER Park halindeyken freni boşalan tır ortalığı savaş ...
Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı
YEREL HABERLER Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinde yıkım tamamlandı
Saldırıya uğrayan İHA muhabiri Akşener’i yalanladı İHA muhabiri Uslu: “Lütfü Bey tarafından ne ben arandım, ne de babam arandı”
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan İHA muhabiri Akşener’i ...
Film gibi tatbikat nefesleri kesti Deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı Tatbikatta canla başla mücadele ettiler
YEREL HABERLER Film gibi tatbikat nefesleri kesti Deprem tatbikatı ...
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (3)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap ...
Kılırdaroğlu, balıkçılar ile deniz salyası sorununu konuştu
YEREL HABERLER Kılırdaroğlu, balıkçılar ile deniz salyası sorununu ...
Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap vermesi lazım (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Siyaset yapacakların halka hesap ...
Esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla vapurda balık ekmek yedi
YEREL HABERLER Esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla ...
Derince’de çocuklar için 3 spor alanı daha
YEREL HABERLER Derince’de çocuklar için 3 spor alanı daha
Başiskele Belediyesi’nden vatandaşlara kolaylık
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi’nden vatandaşlara kolaylık