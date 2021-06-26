Kocaeli’deki tüm aktörler Turizm Şurası’ndan umutlu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Turizm Şurası, kent dinamiklerini harekete geçirdi. Tüm aktörlerin katıldığı Şura, kentte heyecanla karşılandı.

Kocaeli’deki tüm aktörleri bir araya getirerek Kocaeli Markası’nın oluşturulmasına ortam hazırlayan ‘Kocaeli Turizm Şurası’, doğası, denizi, sahilleri, insanlara nefes aldıran yönüyle yerli ve yabancı turistlerin tercih edeceği bir lokasyon olarak gözde kentler arasındaki yerini almasında yol gösterici olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde tüm kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği Şura’ya katılanlar ise çalışmanın faydalı olacağı konusunda fikir birliği yaptılar.

Kocaeli Sağlık Turizmi açısından son derece potansiyelli bir şehir olduğunu söyleyen Kocaeli Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Tümay Mercan ise “Yaklaşık on yıldır bunun yapılabileceğini anlatmaya çalıştık. Gerek medikal gerekse termal olarak Kocaeli’nin muazzam potansiyeli var. Bu potansiyelin ortaya çıkartılması için yatırımcı desteğine ihtiyaç var” dedi.

Konuyla ilgili aktörlerin bir araya gelerek çalışma yapmasının son derece faydalı olacağına inandığını belirten Mercan, “Böylelikle şehrimizi sağlık turizmi açısından ön plana çıkartıp gelirlerimizi artırabiliriz. Son derece verimli bir çalıştay oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz bunu muhakkak ki çok iyi şekilde değerlendirecek ve yorumlayacaktır” diye konuştu.

Kocaeli Otel ve Turistik Tesis İşletmecileri Derneği (KOTİD) Başkan Yardımcısı Cihan Emeksiz, “Kocaeli’nin marka eksikliği söz konusu. İzmit ismi ile çakışan bir durum aynı zamanda bu. Bir marka imajının yaratılması gerekiyor. Kocaeli’nin doğu tarafı iç turizmde iyi durumda ancak özellikle batı tarafının geliştirilmesi lazım. Uluslararası turistin kente çekilmesin Kocaeli biraz zayıf kalıyor. Tesis anlamında eksik olmamasına rağmen hak ettiği yerde değil. Pandemi sonrası beklenen global turizm çılgınlığında Kocaeli’nin yerini almasını umuyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu çalıştay bu boşluğu umuyoruz ki dolduracaktır” şeklinde konuştu.

Kocaeli’nin Türkiye’nin bir mozaiği olduğunu ifade eden Kocaeli Akademik ve Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Naif Bagi ise “Kocaeli’de birçok mutfak kültürünü bulmak mümkün. Ancak Kocaeli’nin yöre mutfağı baskı altında kalmış ve geliştirilememiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile beraber Kocaeli’nin ilk yemek kitabını çıkardık. Her yönden çok güzel bir mutfağı var. Yapmamız gereken bu mutfağı pazarlamak ve ön plana çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.

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