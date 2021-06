Görme engelliler satranç turnuvası start aldı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ Darıca Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Kocaeli Şubesi´nin görme engelliler için online olarak düzenlediği Ulusal Satranç Turnuvası başlandı.

Darıca Belediyesi, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Kocaeli Şubesi´nin görme engelliler için online olarak düzenlediği ve 8 gün sürecek olan Ulusal Satranç Turnuvası Adnan Menderes Kültür Merkezi´nde düzenlenen törenle başladı. Törene Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, Çalışma ve Aile Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Halis Kuralay, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Orhan Tanrıkulu katıldı.

Pandemi nedeniyle Türkiye´de ilk defa online olarak düzenlenen Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası´na yurt genelindeki 24 ilden başvuru yapılırken, aralarında 4 Türkiye şampiyonu sporcu ile 11 milli sporcunun yer aldığı 63 sporcu 8 gün boyunca şampiyon olabilmek için mücadele edecek. Görme engellilere özel sesli komut verilerek online olarak oynanan müsabakaların finali 3 Temmuz´da sporcuların yüz yüze yapacağı yarışmanın ardından dereceye girenler ödüllendirilecek.

Turnuvanın açılış töreninde görme engelli Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva ile müsabakaya gözleri bağlanarak çıkan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık mücadele etti. Bıyık, engelliler için özel olarak imal edilmiş, delikli satranç tahtasında oldukça zor anlar yaşadı.

`BU ORGANİZASYON GÖRME ENGELLİLERE SAYGI DUYULDUĞUNUN İFADESİDİR´

Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği Onursal Başkanı Lokman Ayva, görme engellilerin toplumda daha rahat yer alabilmesi için buna benzer organizasyonların sıkılıkla yapılması gerektiğini söyleyerek, "Düne kadar, görme engellilerin okuyamayacağı ve çalışamayacağı bir tablo vardı. Darıca Belediyesi ise bütün Türkiye´yi kapsayacak bir etkinlik düzenledi. Türkiye´de ilk defa yarışmacıları online olarak katıldığı turnuvada, Türkiye´nin her yerinden, görme engelli bireyler maç yapabiliyor. Bu çok güzel ve çok büyük bir organizasyon. Hem teknoloji var, hem de zekaya ve strateji hitap eden satranç var." dedi.

`ENGELLİ KARDEŞLERİMİZLE BİRLİKTE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ´

Turnuva´nın ev sahipliğini yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise yaptığı konuşmasında `Bugün ilkini düzenlediğimiz ve bugün startını verdiğimiz Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası´na başladık. 63 ilden görme engelli kardeşlerimizin katıldığı, turnuvayı inşallah geleneksel hale getireceğiz. Görme engelliler, işitme engelliler, hareket halindeki engellilerin tamamını her alanda ilgilendiren başka sporlar ve etkinlikler ile de Darıca Belediyesi her zaman engelli kardeşlerimizle beraber olmaya devam edecektir." diye konuştu.

`ENGELLİLERE ÖNCÜ OLMAK İÇİN YARIŞMAYA KATILDIM´

Turnuvaya Kocaeli´den katılan yarışmacı Zeynep Hocaoğlu online olarak yaptığı ilk maçın ardından yaptığı açıklamada çocukluğundan bu yana satranç oynadığını ve ilk kez bir turnuvaya katıldığını söyleyerek, "Darıca Bir Umut Engelliler adına katıldığım müsabaka çok istediğim bir şeydi. Engellilerin evde kalmayıp sosyal hayata karışmasını ve buna öncülük yapmak istiyorum. Bu şekilde değerli kardeşlerimizin de yolunu açalım." dedi.

Satrancı ilkokul çağlarında görme engelliler okulunda öğrendiğini belirten Zeynep Hocaoğlu, küçükken öğrenilen bir şeyin unutulmayacağını ve kendisinin de buna yatkın olduğuna değinerek yarışmada şampiyon olacağına inandığını, ancak ilk turnuvası olduğu için oldukça heyecanlı olduğuna yer verdi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

