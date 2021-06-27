Spor için doğal yaşamda buluşacaklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilkini düzenleyeceği Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali’nde spor ve doğa tutkunlarını bir araya getirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin gelişen yüzünü turizm olarak belirleyip bu hedef doğrultusunda kentin tarihi ve doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 1. Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali düzenlenecek. Seka Kamp Alanı’nda 3 Temmuz Cumartesi günü başlayacak etkinlikler kapsamında farklı kamu kurumları, ilçe belediyeleri, doğa spor kulüpleri ve Outdoor alanında faaliyet yürütmekte olan katılımcılar gün boyunca etkinliğe destek verecek. Her yaştan vatandaşların izleyerek, öğrenerek ve deneyerek tecrübe edinebileceği etkinlikler gerçekleştirilecek. Belirlenecek kamp alanlarına çadır kampı yapacak misafirler yönlendirilerek, festival süresi boyunca konaklamaları sağlanacak.

Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali’nde tırmanma, kaya parkuru macera parkı, zipline, motosiklet gösterileri gibi birçok sportif ve ekstrem gösteriler yapılacak.



Sürpriz konserler

Bu etkinliklerin yanı sıra katılımcıları sürpriz konserler de bekliyor. Doğa Sporları ve Doğal Yaşam konseptine uygun atölyeler oluşturularak birçok farklı atölye yapılacak. Doğal yaşamın zenginlikleri ve doğada yaşam noktasında etkinliklerin yanı sıra, doğa sporları alanında uzman kişiler tarafından branşlara yönelik deneyim ve içerik hakkında söyleşiler gerçekleştirilecek. Gündüz ve akşam konserleri ile birlikte festival boyunca eğlenceli birçok etkinlik gelen misafirlere sunulacak.



Ana konsept: su

Her yıl bir tema belirlenerek ortak sorunlarına dikkat çekilmesi amaçlanan festivalde, bu yıl en temel yaşam kaynağı olan “su” ana tema olarak belirlendi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.