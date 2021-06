Doktorların "Yürümeyecek, boşuna çocuğa eziyet etmeyin" dediği, bazı insanların ise "Yaklaşmayın, hastalığı bulaşıcıdır" diyerek ötekileştirdiği down sendromlu Yusuf Hamza (5), aldığı eğitim ile 5 ayda yürümeye ve konuşmaya başladı. Yıllarca hastane hastane gezen Yusuf Hamza'nın annesi, 5 yıldır konuşamayan ve yürüyemeyen oğlunun 5 ayda gösterdiği gelişimi gözyaşlarıyla anlattı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Sabri ve Hediye Tayanç çiftinin 4. çocukları Yusuf Hamza (5), 2016 yılında down sendromlu olarak dünyaya geldi. Doğumdan 2 saat sonra oğullarının down sendromlu olduğunu öğrenen çiftin adeta dünyaları başına yıkıldı. Yusuf Hamza’nın gelişimi için zorlu bir sürece giren aile, 5 yılda çok sayıda rehabilitasyon merkezine ve hastanelere başvurdu. Yürüyemeyen, konuşamayan ve bağımsız hareket edemeyen Yusuf Hamza için doktor doktor, hastane hastane gezen aile, şifayı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde buldu. Doktorların "Yürümeyecek, boşuna çocuğa eziyet etmeyin" dediği Yusuf Hamza, Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 5 ay önce almaya başladığı eğitim ile hem yürümeye hem de konuşmaya başladı.



"Yusuf Hamza yürümeyecek, boşuna eziyet etme çocuğa' dediler"

Yusuf Hamza’nın sürpriz bir bebek olarak dünyaya geldiğini anlatan anne Hediye Tayanç (45), "Hastanede Yusuf'un hasta olduğunu öğrendim. Doğumdan 2 saat sonra öğrendim ve öğrendikten sonra bir yudum su bile içememiştim. Down sendromlu denildi. Hamza doğduğu zaman hamur gibiydi. Hani şekil verseniz şekillenecek gibiydi. O derece yumuşak ve kasları gevşek bir çocuktu. Başka kurumlara, merkezlere götürdüm. Hastanelerde fizik tedavi aldık. Hiçbir sonuç alamadık. Eğitim araştırma hastanesindeki bir doktor bana, 'Yusuf Hamza yürümeyecek, boşuna eziyet etme çocuğa' demişti. O zaman bunu duyunca çok üzülmüştüm. Evime gittim araştırdım. Sonra bir doktorla iletişime geçtim o da bana, 'Hamza eğer iyi bir eğitim alırsa yürüyecek' dedi. Yine araştırdık bir kurum daha bulduk. Götürdük ve yine sonuç alamadık. Sonra Atlantis'i öğrendik. Bir arkadaşım tavsiye etti" dedi.



"Çocuğunu esirgeyenler oldu çocuğumdan"

Çok zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Hediye Tayanç, sözlerine şöyle devam etti:

"En yakın, çok samimi olduğum ‘arkadaşım’ dediğim ailenin içerisinde olan birisiyle 4 buçuk yıldır görüşmüyorum. Canımdan çok sevdiğim bir arkadaşım Hamza'yı ötekileştirdi. Çocuğumun iyi olması için çevremi tamamen değiştirdim. Çok zor süreçlerden geçtim. Hamza'yı evlattan saymayanlar, 'Hamza'nın hastalığı bulaşıcı' deyip de çocuğunu esirgeyenler oldu çocuğumdan. 'Gitmeyin Hamza'nın hastalığı bulaşıcıdır' dediler. Hayır bulaşıcı değil. Hamza, kromozom hastası. O zamanlar Hamza gerçekten çok kötüydü. Hamur gibi bir çocuktu. Sonra buraya geldik. Buradaki eğitimin farkını 56 ay sonra fark ettim. Biz özel annelerin beklentileri gerçekten çok yüksek. 'Çocuğumuz hemen iyi olsun da belirli bir yere gelsin' diyoruz ama bu yanlış. Biraz sabretmek lazım, ben de sabrettim eğitime devam ettim. Araya pandemi girdi. Hamza yürümüyordu. Kurum bize iki telefon numarası verdi. 'Bir sıkıntınız olursa bize ulaşabilirsiniz' dediler. Bende rahatsız etmekten çekiniyordum ama yine de aradım. Baktım onlar da bana dönmeye başladı. 'Hamza'nın bu hareketi var, ne yapabilirim?' dedim. Beni yönlendirdiler. Bende söyledikleri her şeyi harfi harfine yaptım."



"Kelimelere sığdıramam"

Hediye Tayanç, aldıkları eğitim ile Hamza’nın çok iyi olduğunu belirterek, "Hamza oturma dengesi olmayan bir çocuktu. Ağzına bir kaşık yemek koyuyorsun, daha sonra 10 kere toplayıp tekrar ağzına geri koyuyorsun. Yutmayı bilmiyordu, çiğnemeyi bilmiyordu. Oyuncak bebek gibiydi. Ayakta durması yoktu, emeklemiyordu. Hamza ilk yürüdüğü zaman hissettiklerimi anlatmam çok zor. Kelimelere sığdıramam. 4 buçuk sene bekledim. 'Anne' demesini bilmiyordu, şimdi 'anne' diyor, yürüyor. Bu mutluluğu yaşamak çok güzel bir şey. Tabii ki bununla beraber çok sıkıntı da yaşadım. Burası çocuğumdan çok bana iyi geldi. Hasta çocukların burada iyi olmasını görmek bana umut verdi, umudum çoğaldı. Zor bir duygu anlatamıyorum ama sadece Atlantis diyorum" diye konuştu.



"Okullarda özel bireyler ile ilgili eğitim verilmeli"

Çevresindeki insanların Hamza hakkındaki kötü düşüncelerinin kendisini çok üzdüğünün altını çizen anne Tayanç, okullarda özel bireyler ile ilgili eğitimlerin verilmesini istedi. Özel bireylerin ötekileştirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Tayanç, aynı zamanda Yusuf Hamza gibi çocukları olan ailelerin mutlaka Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ne başvurmaları gerektiğini söyledi.



"At terapisi ile denge koordinasyonu sağlandı"

Yusuf Hamza’nın eğitim almadan önce bağımsız şekilde yürüyemediğini ve kaslarının gevşek olduğunu söyleyen Fizyoterapist Cansel Özbek, fizik tedavi ve dersler arası at terapisi ile denge koordinasyonunu sağladığını belirtti. Özbek, "Yusuf Hamza için diğer kurumlarda yürüyemez denilmiş. Aile de eğitimde 4 yıl kaybettiğini söylüyor. Aile için de yük, biz de daha önce olması gereken gelişimleri bu yaşta yakalayabildik. Birçok çocukta örneğini gördük. Yürüyemez denilenlerin merkezimizde yürüdüğünü, otizmli olup konuşamaz denilen çocuklarımızın burada konuştuğuna çok şahit olduk" ifadelerini kullandı.



"Ailenin yüzündeki tebessümü gördüğümüzde mutlu oluyoruz"

Özbek, Irak’tan Amerika’ya kadar birçok ülkeden ailelerin Atlantis’e başvurduğunu ifade ederek, "Aileler, Yusuf Hamza’daki gibi birçok örneği görerek kurumumuza başvuru yapıyorlar. Bizler de işimizi severek yapıyoruz. Ailenin de yüzündeki tebessümü gördüğümüz zaman biz de çok mutlu oluyoruz" dedi.

