Kocaeli'de 4 evin çatısı yandı, 5 kişi dumandan etkilendi 



Alişan KOYUNCU-Cihan TEKER/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ´nin Dilovası ilçesinde bir evin çatısında izolasyon yapıldığı sırada çıkan yangın, çevresinde bulunan 3 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri 5 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan bir evin çatı katında izolasyon yapıldığı sırada çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, çevresinde bulunan 3 evin daha çatısına sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiye, 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bu sırada yangının diğer evlere sıçramaması için mahallede bulunan kişiler de seferber oldu. Sokakta bulunan birçok kişi, itfaiye hortumu taşıyarak ya da evlerinden çektikleri hortumlarla çatılara su sıkarak yangını söndürmek için ekiplere yardımcı oldu. 1'i itfaiye eri olmak üzere dumandan etkilenen 5 kişi çevrede bulunan hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. 4 evin çatısında hasar oluştu, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Alişan KOYUNCU-Cihan TEKER

2021-06-27 16:28:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.