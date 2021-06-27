Mantar toplarken kayboldu, 12 saat sonra bulundu



Ergün AYAZ/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kandıra ilçesinde, mantar toplarken kaybolan Osman B. (48), yaklaşık 12 saat sonra aramakurtarma ekiplerince bulundu.

Sakarya´dan dün mantar toplamak için Kocaeli´nin Kandıra ilçesi Bağlıca köyü yakınlarındaki ormanlık alana gelen 3 arkadaş, bir süre sonra ayrı yönlerde mantar toplama kararı aldı. 3 arkadaş cep telefonları çekmeyince telefonlarını araca bıraktı. Yaklaşık 2 saat sonra iki arkadaş Bağlıca köyüne geri dönerken Osman B. ise ters yöne gitmesi sonucu kayboldu. İki arkadaş ve köylüler Osman B.´yi bir süre aradıktan sonra ulaşamayınca dün akşam saat 20.00 sıralarında durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), AFAD ve AKUT gelerek bölgede arama çalışmalarını başlattı.

AKUT TERMAL DRONE İLE ARAMA YAPTI

Bu arada AKUT´un Ankara´dan gelen 4 kişilik drone ekibi ise termal drone ile olay yeri çevresinde kayıp olan kişiye ulaşmak için çalışma yaptı. Aradan geçen 12 saatin ardından bugün sabah saat 08.00 sıralarında ormanlık alandan ses gelmesi üzerine ekipler kayıp Osman B.'ye ulaştı. Sağlık ekipleri tarafından Kandıra Devlet Hastanesi´ne götürülen Osman B.´nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2021-06-27 19:08:39



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