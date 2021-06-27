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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ormanda mantar ararken kayboldu, 12 saat sonra bulundu

İHA

Ormanda mantar ararken kayboldu, 12 saat sonra bulundu

Sakarya’dan mantar toplamak için geldiği Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda kaybolan bir kişi, arama ve kurtarma ekiplerinin 12 saat süren arama çalışması sonucu bulundu.
Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Bağlıca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'dan dün akşam saatlerinde mantar toplamak için Kocaeli'nin Kandıra ilçesi sınırlarında yer alan Bağlıca köyüne gelen 3 arkadaş, ormanlık alana girdi. Ormanda mantar toplamak için farklı yönlere giden vatandaşlardan ikisi, yaklaşık 2 saat sonra Bağlıca köyünde bulunan araçlarının yanına döndü. Ormana mantar toplamaya giden 3 kişiden biri olan Osman B. (48) ise aracın yanına dönmedi. Durumdan şüphelenen arkadaşları, köyde yaşayan vatandaşların yardımı ile bir süre ormanda Osman B.’yi aradı. Osman B.’den haber alamayan arkadaşları daha sonra durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

12 saat sonra bulundu
İhbar üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT timleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, Osman B’nin bulunması için çalışma başlattı. Bölgeye Ankara’dan da AKUT’un drone ekipleri sevk edildi. Ankara’dan gelen ekip, termal drone ile bölgede arama çalışması yaptı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmalar neticesinde, Osman B. sabah saatlerinde ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine götürülen Osman B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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