28 Haziran coşkusu sanatla büyüyecek

İzmit'in kurtuluşunun 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanan İzmit Belediyesi, dans ve halk oyunları ile halka festivali yaşatacak.

İzmit’in kurtuluşun 100.yılına özel olarak hazırlanan bir haftalık kutlama etkinliklerinde sanata geniş yer verildi. İzmitli dans ve halk oyunları ekiplerinin yanı sıra farklı şehirlerden konuk ekipleri de kutlamalara dahil ederek programı zenginleştirdi. Birbirinden önemli isimleri İzmit’in 100. Kurtuluş Yılı etkinliklerinde ağırlayacak olan İzmit Belediyesi, aynı zamanda yerel ses sanatçılarını, müzisyenlerini ve dansçılarını da 28 Haziran Sahnesi’nde İzmitlilerle buluşturacak. Sahne İzmit, KAHAD, Flamenko İstanbul, Darıca Barış Ortaokulu, Gebze Halk Eğitim Merkezi, Olbia GSK, Darfem GSK ve Kocaeli Genç Efeler Derneği kutlamaların ilk gününde İzmit Kent Merkezi’nde saat 18.30’da sahne alarak halka güzel gösteriler sunacak.

İzmitliler, kutlamaların ikinci gününde saat 18.00’den itibaren saatlerini İzmit Kent Meydanı’na kuracak. Başarılı gruplar üçüncü günde de sahnede yerini alarak İzmitlilerin kurtuluş coşkusuna ortak olacak. Farklı yörelerin oyunlarıyla keyifli akşamlar yaşayacak olan İzmitliler, kurtuluş kutlamalarının üçüncü gününde modern dans akşamına da tanıklık edecek.

Öte yandan birbirinden önemli isimleri İzmit’in 100. kurtuluş yılı etkinliklerinde ağırlayacak olan İzmit Belediyesi, yerel ses sanatçılarını, müzisyenlerini ve dansçılarını da 28 Haziran Sahnesi’nde İzmitlilerle buluşturacak.

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