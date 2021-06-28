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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite adayı öğrencilerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

İHA

Üniversite adayı öğrencilerden Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Kocaeli’de üniversite sınavına giren lise öğrencileri, “Katarlı gençler, ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek” başlıklı bir haber üzerinden hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundular.
Bir haber sitesinde yer alan “Katarlı gençler ülkemizde sınavsız tıp okuyabilecek” başlıklı bir haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak, hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Kocaeli’deki üniversite adayı öğrencilerden de tepki geldi. Haberin kaynağı tarafından düzeltilmesi sonrasında Kocaeli’deki lise öğrencileri Kocaeli Adliyesi önüne gelerek Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak, ellerindeki dövizlerle tepki gösterdi. Suç duyurusunda bulunduktan sonra Kocaeli Adliyesi önünde basın açıklaması yapan lise öğrencilerine AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanlığı da destek verdi.

“Gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız”
Öğrenciler adına basın açıklamasını yapan Hilal Taşlı, “Ülkemizin yarınları ve ‘Yeni Türkiye’nin’ teminatı biz gençler her yıl olduğu gibi bu yıl da geleceğimizi tayin edecek olan üniversiteye giriş sınavına tekrardan ulaşmanın büyük heyecanı içerisindeydik. Lakin 25 Haziran Cuma günü, yani üniversite sınavından 1 gün önce öğlen saatlerinde ortaya atılan bir yalan haber tüm motivasyonumuzu altüst etmiş ve sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenci arkadaşımızı ve milyonları bulan ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir. CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur. Biz buna artık şaşırmıyoruz. Ama gençlere söylenen bu yalandan günlerdir çok rahatsızız Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin bu kadar bariz bir yalanın taşıyıcısı olmasını ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala ucuz siyasetlerine malzeme etmesini asla unutmayacağız” dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“27 saat boyunca devam ettirdikleri yalan haberlerini sınav saatinin son bulmasıyla birlikte düzeltmiş ve haberin gerçeğini paylaşmışlardır. Fakat iş işten geçmiştir. Bir yıl boyunca hazırlanmış olduğumuz sınavın ilk oturumu bu yalan haberin etkisi altında sonlanmıştır. Mağduriyetimiz ortadadır. Türkiye’nin ana muhalefet partisi genel başkanının, gireceğimiz en önemli sınavlardan biri öncesinde, bu basit yalana sarılması en hafif tabirle sorumsuzluktur. Yalanı yayan ve bizlere ulaşmasına sebebiyet veren basın kuruluşları servis ettikleri yalan haberden dolayı ufak bir mahcubiyet hissetmiş olacak ki haberi geri çekip kamuoyundan özür dilemiştir.”

“Biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız"
“Bugün geldiğimiz noktaya bakıldığında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya üzerinden başlattığı ‘Katarlı gençler sınavsız Türkiye’de okuyacak’ algısı, sosyal medyada belli odaklarca yayılmıştır. Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kadar bariz bir yalana inanması ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız.”

“Büyük bir darbe vurarak gençlere verdiği gerçek değeri bir kez daha göstermiştir”
“Gençlerin ‘Özür dile’ çağrısını ciddiye almayan Kılıçdaroğlu hala içinde bulunduğu yanlış tavırla hareket etmektedir. Hatasına karşılık özür dileme erdemini gösteremeyen bir insanın, bu ülkenin gençleri tarafından kabul görmeyeceğini açıkça beyan ediyoruz. Gençleri kirli siyasetlerine alet eden CHP yönetimi bizlere en önemli günümüzde büyük bir darbe vurarak gençlere verdiği gerçek değeri bir kez daha göstermiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminden 26 Haziran Cumartesi günü bir özür mesajı beklemiş ve sesimizi sosyal medya aracılığı ile kendisine duyurmak istemiştik.”

“Size 1 TL’lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız”
“Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşım ile sesimizi duyurduğumuzu düşünürken Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklama ile biz gençleri ‘trol’ olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir. İşte Kılıçdaroğlu, trol dediğiniz biz gençler bize yaşattığınız bu manevi yıkım sebebiyle size 1 TL’lik manevi tazminat davası açmak üzere buradayız. Sizin deyiminizle biz troller şimdi adliye binası önünden gür bir sesle sayın Kılıçdaroğlu’na sesleniyoruz, yalan bir haberin peşinden koşup bizleri ve ailelerimizi manipüle ettiğiniz için bizlere çok büyük bir özür borçlusunuz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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