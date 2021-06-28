Darıcalı kadınlara ücretsiz hanımeli pazarı müjdesi

Darıca Belediyesi Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kapalı pazar alanını hafta sonu kadınlara tahsis edeceğini ve Hanımeli Pazarı’nda ücret ödemeden ürünlerini satabileceklerini söyledi.

Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen ve bu yıl ‘Benim Elimden Senin Gözünden’ teması ile Giyim, El Sanatları Sergisi’nin açılışı, Darıca Sahili’nde gerçekleştirildi. Sergi açılışına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ve eşi Havva Bıyık ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Özdağ, kurs öğreticileri ve kurs öğrencileri katıldı. Darıca Belediyesi folklor ekibinin gösterisinin ardından törende söz alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kurslarımızı açtık, eğitimlerimizi verdik. Sırada ücretiz satışlar var. Sizlere bir müjdem var; Kapalı pazar yerimizin ihalesini yaptık. En geç 34 ay içerisinde Darıca Merkez’deki kapalı Pazar yerini cumartesipazar günleri hanımlara teslim edeceğiz. Kapalı pazarımıza ‘Hanımeli Pazarı’ kuracağız. Darıca’mızın kadınları 1 TL işgaliye ücreti ödemeden burada el emeklerinin satışını yapacak ve aile ekonomilerine katkıda bulunacaklar” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesilirken Başkan Muzaffer Bıyık, eşi ve davetlilerle birlikte stantları gezerek el emeği göz nuru eserleri incelediler. Yaklaşık 3 bin kursiyerin eğitim gördüğü KİGEM’de kursiylerlerin yaklaşık 8 aylık çalışmaları sonucu ortaya çıkan eserler oldukça beğeni topladı. Protokol bütün stantları tek tek gezerek kursiyerlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. KİGEM yılsonu sergisi Darıca sahilinde 1 hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

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