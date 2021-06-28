Arkadaşını öldürdü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Haluk TURGUT/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, tartıştığı arkadaşı Aykut Bilici´yi tabanca ile ateş ederek öldürdükten sonra kaçan Ö.A., yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne´de yakalandı.
Olay, 28 Nisan'da Gebze Barış Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan Aykut Bilici ile Ö.A. arasında tartışma çıktı. Ö.A. tabancasını çıkartarak Aykut Bilici´ye ateş etti. Ağır yaralanan Aykut Bilici hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ö.A. ise olay yerinden kaçtı. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan Ö.A. Edirne´de yakalandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü´ne getirilen Ö. A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT
2021-06-28 17:54:08
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