Kocaelispor, Leonard Tisdell ile anlaştı Sağlık kontrolü sonrasında sözleşme imzalanacak

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Kocaelispor, kanat oyuncusu Terrence Leonard Tisdell ile ön protokol imzaladığını duyurdu.

TFF 1. Lig’e yükseldikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Kocaelispor, H. Petah Tikva takımının kanat oyuncusu Terrence Leonard Tisdell ile ön protokol imzaladı. 23 yaşındaki futbolcu ile, sağlık kontrolünün ardından ise resmi sözleşme imzalanacak. Kocaelispor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, H.Petah Tikva takımının kanat oyuncusu Terrence Leonard Tisdell ile ön protokol imzalamıştır. Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacaktır. Bilginize sunarız" ifadelerine yer verildi.

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