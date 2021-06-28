4 bin litre kaçak akaryakıt piyasaya sürülmek üzereyken ele geçirildi

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından kaçak akaryakıt üretilen bir depoya düzenlenen operasyonda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Kartepe ilçesinde iki şahsa ait bir depoda kaçak akaryakıt üretildiği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, 25 Haziran'da Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi’ndeki depoya operasyon düzenledi. Depoda ve depodaki araçlarda yapılan aramalarda 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.