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FETÖ'nün gizli programını kullanan 5 kişi gözaltına alındı

İHA

FETÖ'nün gizli programını kullanan 5 kişi gözaltına alındı

Kocaeli’de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Bylock kullandığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen şahısları takibe aldı. Bylock kullandıkları tespit edilen 5 kişi, belirlenen adreslere sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

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