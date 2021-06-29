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Marmara Denizi salyasıyla kaplandı, rotalar Karadeniz'e çevrildi Deniz salyası istilası dalgıçları Karadeniz’e yönlendirdi

İHA

Marmara Denizi'ni aylardır esir alan deniz salyası, dalış tutkunlarının kabusu oldu. Dalış eğitimleri için Marmara Denizi'ni kullanan dalgıçlar, deniz salyası istilası sebebiyle rotalarını Karadeniz'e çevirdi.

Marmara Denizi salyasıyla kaplandı, rotalar Karadeniz'e çevrildi Deniz salyası istilası dalgıçları Karadeniz’e yönlendirdi

Marmara Denizi’ni aylardır esir alan deniz salyası, dalış tutkunlarının kabusu oldu. Dalış eğitimleri için Marmara Denizi'ni kullanan dalgıçlar, deniz salyası istilası sebebiyle rotalarını Karadeniz'e çevirdi.
Uzun yıllardır Marmara’da dalış eğitimleri yapan dalgıçlar, deniz salyasının su yüzeyini ve derinlerini sarması nedeniyle bölgede artık dalış yapamıyor. Dalış noktalarını değiştirmek zorunda kalan dalgıçlar Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Kerpe sahillerine gelerek dalış eğitimlerine devam ediyor. Deniz salyası sorunu olmadan kendilerini berrak maviliğe bırakan dalgıçlar, denizin dibindeki güzellikleri keşfe çıkıyor.

"Eğitimlerimizde Marmara'yı kullanıyorduk"
Eğitimlerde Marmara bölgesini yoğun olarak kullandıklarını söyleyen dalış eğitmeni Ufuk Özbaş, "Çok uzun yılardır hem Marmara’da hem de Karadeniz’de, Türkiye’nin tüm dalış noktalarında, dalış eğitimleri ve gezi turları yapıyoruz ama eğitim dalışları olarak Marmara’yı çok yoğun kullanıyorduk. Bu senenin başında Marmara Denizi’nde yaşadığımız bu çevre felaketi diyebileceğimiz müsilaj sorunu olana kadar. Bununla birlikte tüm dalış eğitimlerimizi Kerpe’ye yönlendirdik. Kesinlikle müsilaj sorunu yok. Çok güzel bir görsel var. Suyun altında fauna ve flora olarak da canlılık tüm öğrencilerin aynı zamanda ilgisini çekiyor" dedi.

"Marmara'da dalış eğitimi vermek istemiyoruz"
Eğitmen olarak öğrencilerini güvenli sulara götürmek zorunda olduğunu anlatan Özbaş, "Temel eğitimlerde ciddi anlamda öğrencilerin rahat ve konforlu beceri yapıyor olması lazım. İlk başladığımız beceriler de maskenin içine su dolması bunun bir şekilde tahliye ediliyor olması maskeyi tamamen yüzümüzden çıkartıp herhangi bir sorun halinde tekrar takabilme becerilerinin yeteneğini kazanıyorlar. Öğrenciler böyle bir ortamda doğal olarak bu maskeye su almayı, maskeyi yüzlerinden çıkartmayı tercih etmiyorlar. Biz Sakarya’dan geliyoruz. İzmit’ten ve Bursa’dan gelen öğrencilerim de var. Hep birlikte çok keyifli dalışlar yaptık. Eğitimlerimiz bir yandan devam ediyor. Görüntü çok güzel. Bununla ilgili aksiyon kameraları ile kendi şahsi kayıtlarımızı da oluşturduk. Bunlarda öğrencilerimiz için ölümsüz hatıralar tabi. Böyle bir denizde güvenli bir koyda eğitim alıyor olmaları onlara da öz güven aşılıyor. Suda daha rahat oluyorlar. Beceriler daha rahat bir şekilde kendileri tarafından yapılmış oluyor" diye konuştu.

"Kerpe'ye yoğun ilgi var"
Yaklaşık 10 yıldır Kerpe’de faaliyet sürdürdüklerini ve deniz salyası sorunuyla birlikte bölgeye taleplerin arttığını belirten Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu, Kocaeli Kandıra Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Okulu Eğitmenlerinden Sedat Türkmen ise "Marmara’da ki müsilaj etrafa da yayılmaya başladı. İnşallah en kısa sürede sorunun üzerinden geliriz. Bu müsilajdan dolayı çevredeki dalış okullarından ve dalıcılardan bu sene bize yoğun bir talep var. Çünkü çok şükür Kerpe sahillerinde böyle bir sorunumuz yok. İnşallah bizim buralara gelmez, geleceğini de düşünmüyorum. O yüzden yoğun bir şekilde talep var. Ve bunları karşılamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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