Başiskele Belediyesi’nden toplu ulaşıma destek

Başiskele Belediyesi, ilçede ulaşım hizmetlerine destek olmak amacıyla toplu ulaşım garajlarını parke taşlarıyla kaplıyor.

Başiskele’de ulaşım kalitesini artırmak adına kalıcı çözümler üreten Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarının garajlarını kilitli parke taşlarıyla kaplayarak daha konforlu ve estetik bir görünüme kazandırıyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Döngel ve Altınkent Mahalleleri arasında yer alan yaklaşık bin 700 metrekarelik SS.54 No'lu Başiskele Otobüsçüler Kooperatifi garajını kilitli parke taşlarıyla kaplamak için çalışmalara başladı. Yoğun tempoda sürdürülen çalışmaların en kısa zamanda tamamlanarak garajın hizmete açılması bekleniyor.

Ekipler ayrıca, Yeniköy Merkez Mahallesi Belek ve Fıstık Sokak’ın parke yol çalışmalarını tamamlarken, Damlar Mahallesi Gülçiçek ve Ekol Sokak’taki çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürüyor.

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