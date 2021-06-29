Bu akademiyle güzellik sektörüne en iyi şekilde hazırlanıyorlar

Gençlerin güzellik sektöründe deneyim kazanmasını amaçlayan güzellik merkezi yöneticisi Ezgi Doğan, farklı kategorilerde eğitim düzenliyor. Yurt içi ve yurt dışından uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimler, gençlerin tecrübe kazanmasına imkan sağlıyor.

Kurduğu güzellik akademisinde gençlerin kendilerini yetiştirmelerine imkan sağlayan Aris Ezgi Doğan Güzellik Merkezi Yöneticisi Ezgi Doğan, farklı kategorilerde eğitim sunmayı amaçlıyor. Gençlerin güzellik sektöründe en doğru bilgiyi edinmesini hedefleyen Ezgi Doğan, bu kapsamda güzellik akademisinde ipek kirpik, kalıcı makyaj, güzellik uzmanlığı gibi eğitimler veriyor. Hem yurt içinden, hem de yurt dışından uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen ve gençlerin alanda tecrübe kazanmasını sağlayan bu eğitimler, istihdam alanının oluşmasını da sağlıyor. Hijyen ödüllü tek güzellik merkezi ile geniş bir kitleye ulaşan Doğan, müşterilerinin güzellik sektöründe farklı ve ayrıcalıklı bir deneyim yaşamasını hedefliyor.



"Mesleğin püf noktalarını öğrenme şansı elde ediyorlar"

Güzellik sektörünün tecrübeye ihtiyaç duyan bir alan olduğunu ifade eden Doğan, "Güzellik akademisinin amaçlarından birisi de gençlerin uygulamalı eğitimler ile mesleğe en iyi şekilde hazırlanması. Öğrencilerin iş hayatına atılmaları ve meslek ile alakalı bütün bilgileri öğrenmesi için pek çok eğitim, güzellik merkezi dahilinde sunuluyor. Teorik ve uygulamalı dersler ile öğrenciler, mesleğin püf noktalarını öğrenme şansı elde ediyor. Öğrenciler mezun olduktan sonra Ezgi Doğan bünyesi altında çalışma fırsatı yakalıyor" dedi.



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