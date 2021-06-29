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Ateşe verilen ağaca dokunup 'Kızım yanma, itfaiye geliyor' dedi

DHA

Ateşe verilen ağaca dokunup 'Kızım yanma, itfaiye geliyor' dedi


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde, yol kenarındaki ağaç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Bölgeden geçen ve itfaiyeye haber veren kişi, ağaca dokunup, "Kızım yanma, bekle. Ne olursun yanma, itfaiye geliyor" dedi. İtfaiye ekibi, hızlı müdahaleyle ağacı yanmaktan kurtardı. 
Akse Mahallesi´nde dün yol kenarındaki meşe ağacı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Bu sırada bölgeden geçen kişi, ağaçtan yükselen dumanları görünce itfaiye ekibi çağırdı. Ağaca dokunan kişi, "Kızım, yanma bekle. Kızım, itfaiye geliyor bekle. Yanma kızım. Yanma, ne olursun yanma. Kızım yanma, bak beni üzme. Su yok mu? Su verin. Kızım yanma, içten içten" diyerek itfaiyeyi bekledi. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, su tutup ağacın yanmasını engelledi. Ağacın ateşe verilmesine üzülen kişinin görüntüsü, sosyal medyada paylaşılırken, takdir topladı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Çayırova Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-06-29 14:29:02

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