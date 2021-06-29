Müsilaja karşı kurulan Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu ilk toplantısını yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müsilaja karşı kurulan Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu ilk toplantısını yaptı

DHA

Müsilaja karşı kurulan Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu ilk toplantısını yaptı


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)MARMARA Denizi´ni tehdit eden müsilaja karşı alınan 22 maddelik `Marmara Denizi Eylem Planı´ kapsamında kurulan Bilim ve Teknik Kurulu ilk toplantısını yaptı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 21 araştırmacı ve bilim insanı olarak çalışmalara başlayacaklarını, konunun öneminin ve aciliyetinin farkında olduklarını, bilim temelli bir yaklaşımla görüş ve çözüm önerilerini oluşturacaklarını söyledi.
Kocaeli´nin Gebze ilçesinde, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinin konferans salonunda yapılan Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu toplantısı öncesi TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın basın açıklaması yaptı. Prof. Dr. Hasan Mandal, "Oluşturulan Bilim ve Teknik Kuruluna olan bu ilgi bizi heyecanlandırıyor ve sorumluluğumuzu da artırıyor. Oluşturulan ilk madde Bilim ve Teknik Kurulu´nun oluşmasına yönelikti. Biz o doğrultuda oluşturulmuş 11 farklı kurumdan 21 araştırmacı ve bilim insanı olarak bu çalışmaya başlayacağız. Konunun öneminin farkındayız, aciliyetinin farkındayız ama buna bilim temelli bir yaklaşımla görüş ve çözüm önerilerini oluşturmaya çalışacağız. Farklı disiplinlerden bilim insanlarımız var. Konunun hem çevre bilimi ve teknolojileri, deniz su bilimleri ve teknolojileri ile buna bağlı olarak fizik, kimya, biyoloji ve biyoteknoloji alanlarının bu sürecin ilgili tüm paydaşlarıyla katkı verecek olan bilim insanlarıyla beraberiz. Türkiye´deki bu konuda yetkin araştırmacılardan aynı zamanda bu konuda fikri olan çözüm önerisi olan tüm bireylerden katkı alma noktası da olacaktır" dedi.
Deniz salyasını daha geniş bir noktadan görüleceğini ifade eden Prof. Dr. Mandal, "Karşılaştığımız konu deniz salyası olarak bildiğimiz bakış noktasını bize verilen görev kapsamında daha da geniş görme noktasında olacağız. Bunun sadece bugünün çözülecek bir sorun olmasının ve bunun karmaşık gibi gözüken sürece bu bakışla farklı disiplinlerdeki bilim insanlarının da birlikte çalışarak öğrenerek gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz. Sürecin tüm boyutlarıyla ele alma noktasında olacağız. Hem konunun oluşum mekanizması, bu eko sisteme bırakmış olduğu izin görülmesi ve azaltılması ile bertaraf edilmesi ve oluşturmuş olduğu etkinin denizlerimizde bırakacağı etkinin restorasyonunun, yani özellikle deniz yaşamındaki eko sisteme bakış noktası ile belediyelerimizi yakından ilgilendiren arıtma süreçlerinde mevcut hale geleceği yönelik bizi zorlayan koşullar olacak. Bunu da bize verilen bilimsel temelle koordinasyon kuruluna aktarıyoruz olacağız" diye konuştu.
HALK SAĞLIĞI BOYUTU
Konunun bir diğer boyutunun ise halk sağlığı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mandal, şöyle konuştu:
"Bu konuda da sorunlar olduğunu biliyoruz. Yine katkılarımızı sunmaya çalışacağız. Özellikle bunlar kısa vadeli konularımız. Orta ve uzun vadede ise bunun gelecekteki iklim değişikliği odaklı bakıldığı zaman bunun bir fırsat noktasında da ülkemizin bu noktada yetkinliğinin üst düzeye taşınarak bu bilim insanlarımız birlikte çalıştığımız zaman bunun esasında sadece bir müsilaj ile sadece Marmara Denizi ile kalmayıp bunu ülkemizin diğer denizleri ve ülkemizin iklim değişikliği politikalarına da katkı vermesini planlıyoruz. Yapmaya çalıştığımız yöntem belki mevcut durumumuzu çok hızlıca koordinasyon kurulumuz ayda bir toplanıyor ve ona biz rapor ediyor olacağız. 2 hafta içerisinde yoğun bir çalışmayla bu toplantımızın çıktılarını aktaracağımız zeminimizde olacak. Aynı zamanda gerçekçi bir yol haritasını da burada sunuyor olacağız. Bunun toplumumuzda iklim değişikliği noktasında her yaş düzeyinde bir farkındalık oluşturmasını bekliyoruz. Her konunun eğer çözüm noktası bilim temelli olursa bu çözümlerin sadece geçici değil kalıcı olacağı konusunda da bunu teyit etme noktasında olacağız. İlk toplantıda yol haritamız ortaya çıkacak. Paylaşacağımız bilgimiz olacak. Bugünkü toplantıda konuşulanları tüm şeffaflığıyla bugünün kararlarını paylaşıyor olacağız."
22 MADDELİK EYLEM PLANININ İLK MADDESİ GERÇEKLEŞTİ
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda açıklanan 22 maddelik eylem planının birinci maddesinde alınan karardı bu. Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde bir bilim ve teknik kurulunun oluşturulması ve bu kurulun başkanın ve bazı üyelerinin de koordinasyon kurulunda yine eylem planının birinci maddesinde yer alan bir karardı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile açıklanan koordinasyon kurulundan da arkadaşlarımız var. Bilim ve Teknik Kurulu yaptığı çalışmalarla ilgili koordinasyon kuruluna da oradaki üyeler vesilesiyle hem de TÜBİTAK Başkanımızın orada üye olması nedeniyle raporlamalar yapılacaktı. Bugün ilk toplantımız gerçekleşiyor" dedi.
HAVADAN KONTROLDE YENİ SİSTEM
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´nde pilot bir proje hazırlığı içerisinde olduklarını açıklayan Büyükakın, "Uçağın uçuş saatlerine göre birtakım avantajları var. Daha görünür ve daha caydırıcı bir uçak. Alçak uçuş yapıyor, ikaz anonsları yapıyor bu bir fırsat. Biz dron ile İHA arası ama İHA´ya yakın bir sistem kurarak daha düzenli daha uzun süreli ve daha geniş bir coğrafyaya yayılan bir uçuş sistemiyle denetim, bunu da yerdeki işlem merkezine hızlıca göndermeyle ilgili pilot çalışma yaptık. Başarılı sonuçlar alırsak diğer denizlere yayılması konusunda bakanlıkla bunları paylaşıyoruz ve buradaki heyetinde çalışma başlıklarından biri olacaktır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-06-29 16:31:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu çalışmalarına başladı Kurul toplantısı öncesi TÜBİTAK Başkanı Mandal ve Başkan Büyükakın’dan önemli açıklamalar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: ‘Drone benzeri bir özel hava aracı ile Marmara Denizi’nin denetleneceği bir sistem geliştiriyoruz’
YEREL HABERLER Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu çalışmalarına ...
Ateşe verilen ağaca dokunup 'Kızım yanma, itfaiye geliyor' dedi
YEREL HABERLER Ateşe verilen ağaca dokunup 'Kızım yanma, itfaiye ...
Zafer, Yaşar Doğu’dan bronz madalya ile döndü
YEREL HABERLER Zafer, Yaşar Doğu’dan bronz madalya ile döndü
Oğluyla uyurken öldürdüğü arkadaşını uyuşturucu satıcısı olmakla suçladı Cinayet zanlısından öldürdüğü arkadaşı için şok iddia: "Uyuşturucudan memleketi beyaza bürüdü"
YEREL HABERLER Oğluyla uyurken öldürdüğü arkadaşını uyuşturucu ...
CHP'li Taşkın: Güvenceli istihdam gerekiyor
YEREL HABERLER CHP'li Taşkın: Güvenceli istihdam gerekiyor
Derince’de bir spor tesisi daha açılıyor
YEREL HABERLER Derince’de bir spor tesisi daha açılıyor
Bu akademiyle güzellik sektörüne en iyi şekilde hazırlanıyorlar
YEREL HABERLER Bu akademiyle güzellik sektörüne en iyi şekilde ...
İskoliye sanat geceleri başlıyor
YEREL HABERLER İskoliye sanat geceleri başlıyor
Uyutulacak köpek, 5 aylık bakımla sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Uyutulacak köpek, 5 aylık bakımla sağlığına kavuştu
İnşaattan düşen demir ustası yaralandı
YEREL HABERLER İnşaattan düşen demir ustası yaralandı
Otomobille çarpışan taksideki yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan taksideki yaralıyı itfaiye ...
Başiskele Belediyesi’nden toplu ulaşıma destek
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi’nden toplu ulaşıma destek
Ece seçkin ve Haluk Levent Kocaeli’nin yaz neşesine ortak olacak
YEREL HABERLER Ece seçkin ve Haluk Levent Kocaeli’nin yaz neşesine ...
Marmara Denizi salyasıyla kaplandı, rotalar Karadeniz'e çevrildi Deniz salyası istilası dalgıçları Karadeniz’e yönlendirdi
YEREL HABERLER Marmara Denizi salyasıyla kaplandı, rotalar ...
Kocaeli´de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli´de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
FETÖ'nün gizli programını kullanan 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ'nün gizli programını kullanan 5 kişi gözaltına ...
Körfezli ev hanımları amigurimi bebek ile kazanacak
YEREL HABERLER Körfezli ev hanımları amigurimi bebek ile kazanacak
Örümcek adam gibi tırmandığı pencereden camiye böyle girdi Gece vakti camiye giren şahıs kameraya takıldı
YEREL HABERLER Örümcek adam gibi tırmandığı pencereden camiye böyle ...
Kargo şirketine ait tır TEM’de alevlere teslim oldu Dorse kısmındaki kargolar tamamen küle döndü
YEREL HABERLER Kargo şirketine ait tır TEM’de alevlere teslim ...
Şevval Sam en güzel türküleri ile İzmit'in kurtuluş coşkusuna ortak oldu
YEREL HABERLER Şevval Sam en güzel türküleri ile İzmit'in kurtuluş ...
Şevval Sam konserinde koronavirüs unutuldu
YEREL HABERLER Şevval Sam konserinde koronavirüs unutuldu
4 bin litre kaçak akaryakıt piyasaya sürülmek üzereyken ele geçirildi
YEREL HABERLER 4 bin litre kaçak akaryakıt piyasaya sürülmek ...
İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
YEREL HABERLER İzmit'in kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
Kocaelispor, Leonard Tisdell ile anlaştı Sağlık kontrolü sonrasında sözleşme imzalanacak
YEREL HABERLER Kocaelispor, Leonard Tisdell ile anlaştı Sağlık ...