Kartepe gençliğini e-sporla buluşuyor

Kartepe Belediye Genç Akademi Merkezi bünyesinde kurulan “Espor Merkezi”, gençlerin buluşma noktası olmaya hazır hale geldi.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın seçim beyannamesinde de yer alan Kartepe Genç Akademi Merkezi bünyesinde Espor Merkezi’nin, gençlerin yeni buluşma noktası olması hedefleniyor. Kartepe Genç Akademi Merkezi bünyesinde kurulan ESpor Merkezi’nde 10 adet güncel teknoloji oyuncu bilgisayarı, 4 adet PlayStation, 1 adet VR oyun seti bulunuyor. Kartepe Genç Akademi Merkezi bünyesinde gençler için hazırlanan Espor Merkezi Espor’a gönül vermiş gençleri takımlar halinde ağırlayarak idman ve eğitimlerini gerçekleştirmeleri sağlanacak.
Espor Merkezi’ni inceleyen Başkan Kocaman, yetkililerden bilgi aldı. Espor Merkezinin gençlerin buluşma noktası olacağını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Dünya genelinde gelişen teknoloji ile gençlerimizi buluşturmaya devam ediyoruz. Kartepe Genç Akademi Merkezi bünyesinde kurulan ESpor Merkezi gençlerimizin buluşma noktası olacaktır. Bu alanda da başarılı oyuncu gençlerimiz olacağına inanıyorum. Özellikle gençlerimizin çok ilgi duyduğu eSpor'u desteklemeyi sürdüreceğiz” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.