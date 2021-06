Doğa ve spor tutkunları bu festivali konuşacak

Kocaeli Doğa Sporları Doğal Yaşam Festivali’nde eğlence, enerji ve yüksek motivasyon dolu 2 gün doğa ve spor tutkunlarını bekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şimdiden Türkiye’de konuşulmaya başlanan, geniş çaplı bir organizasyon olacak ‘Kocaeli Doğa Sporları Doğal Yaşam Festivali’ için geri sayım başladı. 34 Temmuz 2021 tarihlerinde Kartepe ilçesi sınırları içerisinde yaklaşık 30 dönüm doğa harikası araziye sahip Seka Kamp Alanı’nda gerçekleştirilecek festival için hazırlıklar tamamlandı. Sevilen sanatçı Kıraç ile taçlanacak festivalde birçok grup ve sanatçı konserlerinin yanı sıra birbirinden özel söyleyişler ve gösteriler de festival akşamlarına renk katacak.

Doğa sporları ve doğal yaşam konseptine uygun atölyelerin olacağı festivalde alanlarında uzman ve etkin kişiler tarafından doğal barınak yaşam atölyesi, doğa okulu, doğada hayatta kalma, ahşap işlemeciliği atölyesi, doğada yenilebilir bitkiler atölyesi gibi birçok farklı etkinlik olacak. Doğa ve spor tutkunlarının etkinlik ve söyleşi keyfine varacağı Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivalinde tırmanma, kaya parkuru macera parkı, zipline, motosiklet gösterileri gibi birçok sportif ve ekstrem gösterilerin yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü İzcilik ve Doğa Sporları Birimi tarafından organize edilen iki gün sürecek festivalde birbirinden ünlü isimler konser verecek, özel söyleşiler yapacak. Özel isimlerin arasında ise Kıraç, Eypio, İmera, Can & Wolker, Murat Bizel Ritim Şov, Birkan Polat Motosiklet Gösterisi, Kaykay & Paten Gösterisi, Ufuk Koçak, Ayı Yemeği, Hepşenler, Hayrettin, Hello People, Wild Peace Academy, Doğan Palut, Orman Lezzetleri, Gökalp Saklı, Orman Yolcusu, Keçi Sofrası, Elif Kübra Genç, Uçurtmakız, Orman Kafası, Rotasız Baran, Odunherif, Yabanda Tek, Ayhan Mortepe bulunuyor.

Her yıl bir tema belirlenerek hepimizin ortak sorunlarına dikkat çekilmesi amaçlanan festivalde bu yıl en temel yaşam kaynağımız “su” ana tema olarak belirlerdi. Küresel ısınma, hızlı nüfus artışı, yanlış kullanım, tarımsal ilaçlama ve benzeri birçok nedenle yakın tarihte Dünya’da ve ülkemizde suya ulaşmada büyük sorunlar yaşanacağı bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar ile ortaya konulmakta. Festival boyunca korunmasına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik alanında birtakım sosyal sorumluluk çalışmaları yürütülmesi de planlanmakta.

