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10 yıllık birikimini hastanede kaybetti, 13 gündür bulamıyor Kaybettiği altınlarını bulana 5 bin TL verecek

İHA

10 yıllık birikimini hastanede kaybetti, 13 gündür bulamıyor Kaybettiği altınlarını bulana 5 bin TL verecek

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan ve bir at çiftliğinde çalışan 65 yaşındaki Mehmet Köksal, muayene olmak için gittiği hastanede 10 yıldır biriktirdiği 21 bin TL değerindeki altınlarını kaybetti. Altınlarını getirene 5 bin TL vereceğini gazeteye verdiği ilanla duyuran Köksal, “O benim 10 senelik birikimim. Bu yaşta hasta olmama rağmen çalışıyorum. Allah rızası için versinler” dedi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir at çiftliğinde çalışan 65 yaşındaki Mehmet Köksal, 15 Haziran rahatsızlığı sebebiyle Kocaeli Devlet Hastanesine gitti. 10 yıldır biriktirdiği 21 bin TL değerindeki altınlarını da kaybolmaması için hastaneye girerken montunun cebine koyan Köksal, hastaneden çıktığında altınların yerinde olmadığını gördü. Bir süre hastanede boyunca hastanede aradığı altınlarını bulamayan Köksal, polis merkezine giderek durumu anlattı. 13 gündür 10 yıllık birikimini arayan Köksal, bir yerel gazeteye ilan vererek altınlarını getirene 5 bin TL, altınlarını alanı ihbar eden kişiye ise 4 bin TL para vereceğini duyurdu. Kocaeli Adliyesi’ne giderek Cumhuriyet savcılığına hastanenin güvenlik kameralarının incelenmesi için dilekçe veren Köksal, 10 yıllık birikimi kaybolduğu için büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

“O benim 10 senelik birikimim”
Altınlarının bulunması için 13 gündür çabaladığını ifade eden Köksal, “Rahatsızlığım vardı. Hastaneden randevu almıştım. Hastaneye girerken altınlar, montun cebindeydi. Hastanenin ikinci katına çıktım. Sıcak olunca montu çıkartım, koluma astım. Doktor beni çağırınca yerimden kalktım. Orada birkaç kadın vardı. Onlardan birisi bana sert bir şekilde çarptı. Görmedim kimin aldığını. Sonra işim bitince kontrol edeyim dedim, baktığımda yerinde yoktu. Ben bulana ya da alana sesleniyorum. O benim 10 senelik birikimim. Bu yaşta hasta olmama rağmen çalışıyorum. Allah rızası için versinler. Ben alana 5 bin TL vereyim. Altınlarımı versin, Allah’a hesap vermekten kurtulur” dedi.

“Getirsin altınlarımı 5 bin TL vereyim”
Altınlarını bulan ya da alan kişi ya da kişilere seslenen Mehmet Köksal, “Gazeteye ilan verdim, karakola gidip ifade verdim. Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini almak için şimdi savcılığa dilekçe verdim. O görüntülerden inşallah bir şey çıkar. Bulan vicdanını eline koysun. Ben bu yaşta çalışıyorum. Getirsin altınlarımı 5 bin TL vereyim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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