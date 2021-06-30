Kocaeli´de minibüs ile otomobil çarpıştı, çok sayıda yaralı var (1) 

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Dinçer AKBİR/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ´nin Derince ilçesinde, TEM Otoyolu´nda otomobil ile minibüs çarpıştı. Otomobil takla atarken, minibüs ise orta refüje devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve trafik ekipleri olay yerine geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR

2021-06-30 19:03:11



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