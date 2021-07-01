Heyecan, macera ve eğlence tutkunları Kocaeli’de buluşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek ve 2 gün sürecek Kocaeli Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali, heyecan, macera ve eğlence tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatacak.

Kocaeli, Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali2021 ile yaza ‘merhaba’ diyecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen festival, 34 Temmuz tarihlerinde Kartepe Uzuntarla’da yer alan Sapanca Gölü kenarındaki Seka Kamp Alanında yapılacak. Yaklaşık 30 dönüm araziye sahip alanda, Covid19’a karşı tüm tedbirlerin alınarak yapılacak festivalde oluşturulacak çadır alanlarında kamu kurumları, ilçe belediyeleri ve doğa spor kulüpleri de organizasyona destek verecek. Bu alanda kurulacak stantlarda doğa sporları branşları tanıtılacak, outdoor alanında kullanılan malzemeler sergilenecek ve sosyal sorumluluk projeleri tanıtılacak. Gelen misafirlere, ‘Rrotanı doğaya ayarla’ sloganıyla Kocaeli’nin doğal güzellikleri de anlatılacak.

Dünyayı bekleyen küresel ısınma ve kuraklık tehlikesinden yola çıkılarak, ilk yılında festivalin sosyal sorumluluk projesi ‘’su’’ olarak belirlendi. Dünya’da ve Türkiye’de suya ulaşmada yaşanabilecek sorunlara boyunca dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için etkinlik alanında çok önemli sosyal sorumluluk çalışmaları yürütülecek. Festival öncesinde düzenlenecek gösteri ve etkinlikler programın tanıtılmasına yardımcı olacak. Bu kapsamda Rotasız Baran ve Hello People, Ormanya ve Başiskele sahilinde söyleşi düzenleyecek. İzmit Körfezi’nin İzmit ile Başiskele sahili arasında paramotor gösterisiyle doğaseverler festivale davet edilecek. 2 Temmuz Cuma günü ise yine Rotasız Baran ile Hello People’nin söyleşileri bu kez Sekapark ile İzmit Kent Meydanı’nda yapılacak.

Festival korteji ise 2 Temmuz Cuma akşamı saat 19.00’da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ndan başlayacak. Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivali2021’e katılacak sosyal medya fenomenleri, ilk gün düzenlenecek etkinlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile bir araya gelecek. 3 Temmuz Cumartesi sabahı Başkan Büyükakın ile sosyal medya fenomenleri saat 11.30’da Ormanya bünyesindeki Orman Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirecek. Başkan Büyükakın ile ona eşlik eden sosyal medya fenomeni isimler rotasını festivale çevirerek, saat 12.30’da Seka Kamp Alanına geçecek, stantları dolaşacak ve atölyelerle gün boyu sürecek etkinliklere eşlik edecek.

Festivalin sergi alanlarında doğa sporları ve doğal yaşam konseptine uygun atölyeler oluşturulacak. Festivalde tırmanma, kaya parkuru macera parkı, zipline, motosiklet gibi etkinliklerle beraber sportif ve ekstrem gösteriler yapılacak. Ayrıca yarışmalar, eğlenceli alan etkinlikleri, oyunlar da festivale renk katacak. İki gün sürecek festival boyunca, doğa sporları alanında uzman kişiler ve sosyal medya fenomenleri tarafından branşlara yönelik deneyim ve içerik hakkında söyleşiler gerçekleştirilecek.

Etkinlik alanında düzenlenecek konserler de festival konuklarının eğlenceli saatler geçirmesini sağlayacak. CumartesiPazar günleri 19.30 ve 21.30 saatlerinde İmera, Kıraç, Can&Wolker ve Eypio, seslendirecekleri şarkılarla katılımcıları bir yandan coştururken, bir yandan da doğada müziğin ritmine ortak olmalarını sağlayacak. Kocaeli Doğa Sporları ve Doğal Yaşam Festivalinde katılımcıların dikkatini çekecek gösteri ve etkinlikler de sahnelenecek.

Pandemi sürecinde festival boyunca CVovid19 tedbirlerine büyük önem verilecek. Festivale gelenlere alana girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılacak. Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına da azami özen gösterilecek. Alana çok sayıda dezenfektan istasyonu kurulacak. 34 Temuuz tarihlerinde 11.0023.00 saatleri arasında gerçekleşecek festivale katılımcılar kendi araçlarının yanı sıra Büyükşehir’in 240 numaralı hattıyla da ulaşım sağlayabilecek.

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