Patlama sesi ile pencereye çıkanlar alev topunu görünce telefona sarıldı Park halindeki minibüs alev alev yandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir site bahçesinde park halindeki minibüs, motor kısmından başlayan yangında alev alev yandı.

Yangın 13.00 sıralarında Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar mevkiisi D130 Karayolu kenarında bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre site bahçesinde patlama sesi duyan vatandaşlar dışarı bakınca Mehmet Fatih Pehlivan’a ait 34 PP 46 plakalı minibüsün alev alev yandığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altın alınarak söndürüldü.

Çıkan yangında araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, itfaiye ekipleri park halindeki diğer araçları da olası yanma tehlikesine karşı zaman zaman soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

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